Sampdoria - Torino 1-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Ancora una rimonta casalinga per la Sampdoria, che passa in vantaggio nel primo tempo con Caputo che al 18' sfrutta nel migliore dei modi un errore di Milinkovic Savic, ma poi si fa ribaltare dal Torino. Pareggio abbastanza immediato della formazione di Juric con Singo che al 27' buca Falcone con un preciso colpo di testa in anticipo su Thorsby, poi nella ripresa il norvegese va vicinissimo al goal del 2-1 (salvataggio sulla linea di Rodriguez) e pochi minuti dopo, al 67', completa la 'remuntada' l'ex Praet, ancora di testa, questa volta su assist di Lukic. Nel finale l'occasione migliore per il 2-2 capita a Quagliarella all'88', troppo tardi però, per i blucerchiati arriva la terza sconfitta consecutiva. E ora bisogna guardarsi le spalle.

Il tabellino

MARCATORI: 18′ Caputo, 26′ Singo, 67′ Praet.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Dragusin, Ferrari (77′ Conti), Augello (88′ Murru); Askildsen, Thorsby, Rincon (77′ Ciervo), Candreva; Caputo (77′ Quagliarella), Gabbiadini (88′ Torregrossa). A disposizione: Ravaglia, Trimboli, Ekdal, Vieira, Yepes Laut. Allenatore: D’Aversa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet (90’+3′ Pobega), Brekalo (83′ Zaza); Sanabria (83′ Pjaca). A disposizione: Berisha, Gemello, Izzo, Verde, Djidji, Warming, Fares, Buongiorno. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Massimi di Termoli. Assistenti: Capaldo di Napoli e Garzelli di Livorno. Quarto ufficiale: Dionisi di Reggio Calabria. VAR: Mariani di Aprilia. AVAR: Longo di Paola.

AMMONITI: Lukic, Bremer.

