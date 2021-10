Sampdoria e Udinese, pareggio spettacolo a Marassi: 3 a 3

Pazzo 3-3 tra Sampdoria-Udinese con la Sampdoria due volte in svantaggio nel primo tempo (a segno Beto e Pereyra, nel mezzo l'autogol di Larsen) e capace di ribaltare tutto a inizio ripresa grazie ai goal di Quagliarella e Candreva. Il gol di Forestieri nel finale fissa il pareggio.

Buona partenza della Sampdoria che ci prova al 4' con Quagliarella, palla fuori, replica immediata dell'Udinese con Beto e chiusura provvidenziale di Yoshida al 7' mentre al 10' è il portiere blucerchiato a sventare un tiro insidioso di Udogie. Il goal è nell'aria e lo trovano i friulani con Pereyra che in diagonale beffa Audero, non impeccabile. Reazione immediata della Samp che pareggia al 23': azione che nasce dai piedi di Quagliarella e passa da Candreva, suggerimento per Caputo che colpisce la traversa, palla che sbatte sul corpo di Styger Larsen e si insacca. Partita ormai spaccata e i blucerchiati provano a mettere la freccia con un siluro di Adrien Silva, poi nel finale l'Udinese sfiora il vantaggio con Samir (miracolo di Audero) e lo trova su sviluppi di corner al 43' con Beto, inizialmente l'arbitro annulla per fuorigioco, poi convalida con l'ausilio del var.

Articolo da Genova Today: https://www.genovatoday.it/sport/calcio/video-gol-sampdoria-udinese-3-3.html

RETI: 15' Pereyra, 23' Larsen (aut.), 43' Beto, 48' Quagliarella (rig.), 69' Candreva, 83' Forestieri

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 5.5; Bereszynski 6, Yoshida 5, Colley 6, Augello 5.5; Candreva 7.5, Thorsby 5.5, Silva 6.5 (73' Ekdal 6), Damsgaard 5.5 (73' Askildsen 6); Caputo 6, Quagliarella 7 (86' Torregrossa sv). All. D'Aversa.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Nuytinck 6.5, Samir 6.5 (79' Forestieri 7); Stryger Larsen 5.5 (78' Soppy sv), Pereyra 6.5, Walace 5, Makengo 6.5 (78' Samardzic sv), Udogie 6.5 (57' Molina 5.5); Beto 7, Deulofeu 6.5 (49' Arslan 6.5). All. Gotti.

ARBITRO: Orsato di Schio.

NOTE: ammoniti Silvestri, Thorsby, Pereyra, Samir, Bereszynski, Becao, Ekdal e Forestieri.