Sampdoria - Venezia 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Sampdoria-Venezia termina 1-1, pareggio stretto per i blucerchiati che, dopo il vantaggio lampo di Gabbiadini, hanno avuto diverse occasioni per chiudere il discorso soprattutto a inizio ripresa con Thorsby che per due volte si è divorato il goal del raddoppio. Il Venezia ha avuto il merito di rimanere in partita fino alla fine ed è stato premiato dalla magia di Henry che a tre minuti dalla fine ha fissato il pareggio. Nel recupero un'occasione per parte, con Sigurdsson ed Henry, ma il risultato non cambia più.

Il tabellino

MARCATORI: 1′ Gabbiadini, 87′ Henry.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski (61′ Dragusin), Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal (86′ Askildsen), Adrien Silva, Gabbiadini (61′ Verre); Caputo (75′ Quagliarella). A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Ciervo, Depaoli, Ferrari, Yepes Laut, Murru. Allenatore: D’Aversa.

VENEZIA(4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Mazzocchi; Tessman (57′ Henry), Ampadu (57′ Vacca), Busio (68′ Crnigoj); Aramu (78′ Forte), Kiyine, Johnsen (68′ Sigurdsson). A disposizione: Bjarkason, Heymans, Lezzerini, Molinaro, Peretz, Schnegg, Svoboda. Allenatore: Zanetti.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

AMMONITI: Audero, Forte, Adrien Silva.

