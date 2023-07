Quanto ci manca la voce (roca) del calcio romantico

Vent'anni. Tanti ne sono passati dal 18 luglio 2003 e dai funerali nella basilica di Santa Maria in Montesanto, a Roma, nel rione Campo Marzio, in quella che è nota come la "Chiesa degli artisti". Quel giorno, morendo improvvisamente al policlinico Agostino Gemelli, dopo una lunga malattia, all'età di 74 anni,ci lasciava Sandro Ciotti, nato a Roma nel novembre 1928. Un fuoriclasse del giornalismo, un simbolo di quel calcio romantico che non c'è più, con il suo rituale della domenica, con tutte le partite in contemporanea e gli ascoltatori attaccati alla radio per sentire le notizie dei goal raccontati dalla trasmissione radiofonica "Tutto il calcio minuto per minuto".

A rendergli omaggio furono moltissimi amici e colleghi e il senso di perdita fu particolarmente sentito anche dai suoi ascoltatori. Dal microfono si era congedato nell'ultima giornata della stagione 1995-1996 quando, al termine di Cagliari-Parma, andò in pensione dopo 40 anni di carriera e quasi commosso salutò così: "Soltanto 10 secondi per dire che quella che ho appena tentato di concludere è stata la mia ultima radiocronaca per la Rai, un grazie affettuoso a tutti gli ascoltatori, mi mancheranno!"

Mancano tanto anche a noi, quel suo incredibile mix di capacità e ironia nel raccontare il calcio, lo sport, la musica e il cinema. Sandro Ciotti, in tutta la sua carriera, era riuscito a mettere a frutto le sue passioni giovanili. Figlioccio di Trilussa, aveva imparato a reagire alle difficoltà, come la morte prematura del padre, quando aveva solo 15 anni, per una leptospirosi fulminante contratta nelle acque del Tevere dopo essersi ferito mentre praticava il canottaggio.

Nel giornalismo continuò a seguire le sue principali passioni, lo sport e la musica. Da giovanissimo entrò a far parte delle giovanili della Lazio ed era stato poi un calciatore di buon livello, in promozione ed Interregionale. Aveva, inoltre, studiato violino all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il maestro Corrado Archibugi.

La sua passione per il canto si interruppe bruscamente quando, a 40 anni, dopo un'interminabile telecronaca di 14 ore sotto la pioggia ai Giochi Olimpici di Città del Messico le sue corde vocali subirono un edema e la sua voce divenne perennemente roca. Sembrava la fine della sua carriera, fu una delle sue armi vincenti, la sua caratteristica. 'The voice' divenne unico e riconoscibile e Ciotti, voce e humour, ironia e arguzia, commentò oltre 2.400 partite di calcio a "Tutto il calcio minuto per minuto", 15 Giri d'Italia e 9 Tour de France, 40 edizioni del Festival di Sanremo, dal 1962 al 2002, 14 edizioni delle Olimpiadi, da Roma 1960. Si distinse come sempre per la sua professionalità quando dovette dare la notizia della morte dell'amico Luigi Tenco, nel 1967 e quella di Gaetano Scirea, il 3 settembre 1989, quando era il conduttore della Domenica Sportiva. Nel 1996, Sandro Ciotti, da sempre appassionato da cinema e conduttore di diversi programmi per la Rai, fu la voce italiana del radiocronista della partita di pallacanestro nella pellicola Space Jam, interpretata da Michael Jordan con molti personaggi della Warner Bros. Per molti la sua voce è tra i ricordi più belli. Per questo dopo 20 anni Sandro Ciotti ci manca tanto, insieme a quel calcio romantico.