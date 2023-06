Calciomercato Milan, assalto del Newcastle su Tonali: gli scenari

Il Milan, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, con il quarto posto in campionato agguantato soltanto grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze, potrebbe perdere uno dei suoi pezzi da novanta. Sì, perché il Newcastle, ambizioso club di Premier che prenderà parte alla prossima edizione della Champions League, ha messo nel mirino Sandro Tonali, perno del centrocampo rossonero. I Magpies si sono fiondati sul giocatore già nei giorni scorsi, bussando alla porta del Diavolo con 50 milioni di euro in valigia. Offerta respinta al mittente, con gli inglesi che non si sono però dati per vinti tornando anzi alla carica.

Il Newcastle, in queste ore, avrebbe infatti alzato la propria offerta portandola a ben 70 milioni di euro. Una cifra che potrebbe far vacillare il Milan spalancando le porte dell'Inghilterra a Tonali, attualmente impegnato agli Europei Under 21 con la Nazionale azzurra. Uno scenario inatteso fino a poche ore fa, dato che i rossoneri considerano l'ex Brescia un elemento essenziale nello scacchiere di Stefano Pioli, ma l'offerta monstre dei Magpies rischia di stravolgere le carte in tavola. I rossoneri, infatti, stanno valutando attentamente il da farsi in queste ore.

Di certo, in caso di partenza di Tonali, il Diavolo dovrebbe tuffarsi a capofitto sul mercato alla ricerca di un adeguato sostituto. Sul taccuino della dirigenza c'è il nome di Davide Frattesi, ambito però anche da Inter e Juventus. Insomma, per arrivare eventualmente al giocatore del Sassuolo, il Milan dovrebbe battere una fitta (e agguerrita) concorrenza.