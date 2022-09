Juventus, Inter, Roma e Milan: arrivano le sanzioni del Fair Play Finanziario

Juventus, Roma, Inter e Milan sono state sanzionate dalla UEFA per non aver rispettato i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. Una notizia che non arriva inaspettata, da tempo infatti i club erano in trattativa con l'organo internazionale per trovare un accordo. Anche per questo le sanzioni non sono state dure e sono state limitate a delle multe e alcune limitazioni alle liste UEFA.

Fair Play Finanziario: le sanzioni a Juventus, Inter, Milan e Roma

Le italiane non sono le uniche ad essere finite nel mirino della Federazione Europea, anche Besiktas in Turchia e le francesi Olympique Marsiglia, Paris Saint Germain e Monaco non hanno rispettato le regole e così sono state sanzionate. Il periodo di valutazione è stato quello compreso tra il 2018 e il 2022, quattro anni in cui le società non sono riuscite a uniformarsi alle normative vigenti.

Così oggi è arrivato il verdetto, i club italiani sono stati multati di una cifra compresa tra i 2 e i 5 milioni di euro a testa, sanzione che potrebbe salire nel caso in cui non venissero rispettati gli accordi presi con la UEFA, fino ad arrivare a 35 milioni per i giallorossi, ad oggi multati di 5 milioni, e 15 milioni per i rossoneri, sanzionati ora per soli 2 milioni. Le due società hanno assicurato che rientreranno nei parametri entro il prossimo quadriennio, per questo oltre alla multa potranno inserire nelle liste UEFA per Champions ed Europa League solo 23 giocatori e non 25 come le altre, come spiega Goal.com.

Evitato il blocco del mercato

Niente riduzioni ai calciatori da impegnare in Europa per Juventus e Inter, sanzionate per 3,5 e 4 milioni, che nel settlement agreement hanno assicurato di mettersi in regola entro la fine della stagione 2025/2026, un anno prima quindi delle altre italiane. Così nerazzurri e bianconeri dovranno solo pagare una multa. Per tutti è stato evitato l'incubo più grande, il blocco del mercato sanzione rifilata dalla UEFA in passata a diversi club europei.