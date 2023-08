Chi è Sardar Azmoun, il "Messi iraniano" in procinto di vestire la maglia della Roma

La notte porta consiglio, ed in alcuni casi anche i gol. E col favore delle tenebre arriva così il blitz di mercato della Roma, alla spasmodica ricerca di un attaccante da affiancare nel reparto offensivo a Belotti. Il nome di Sardar Azmoun, ad onor del vero, non è tra quelli “di prima trascrizione” nel taccuino della dirigenza giallorossa, visto che il bomber dell’Iran era stato monitorato già tempo addietro dalla società capitolina, ma decise di optare per la Bundesliga accordandosi con il Bayer Leverkusen. E così, colui che in patria è stato insignito del soprannome di “Messi iraniano” sembra destinato a ricongiungersi a quel club che lo aveva corteggiato, impressionato dalla mole di reti timbrate nel torneo russo buone per attirare sulla punta ventisettenne le attenzioni di diverse squadre del continente europeo.

L’accostamento con il campione argentino non è tanto per le caratteristiche fisiche (Azmoun è 1.86, sebbene longilineo ed in possesso di spiccate doti atletiche e notevole agilità palla al piede), né per un bagaglio tecnico di spessore ma giocoforza inferiore a quello della “Pulce”, ma probabilmente per l’indubbia efficacia sottoporta messa in mostra in Russia e con la maglia della Nazionale, già nelle selezioni giovanili dove – dall’Under 17 per arrivare all’Under 23 – segna 32 gol in 33 partite, prima di consacrarsi con quella maggiore dove è attualmente a quota 42 reti in 69 apparizioni. Caratteristiche a cui vanno aggiunte anche molto movimento e pressing, una buona velocità in campo aperto (sebbene l’interno dell’area rimanga la sua “comfort zone” e location della maggior parte delle sue prodezze, soprattutto in acrobazia) e l’intelligenza nel saper giocare di sponda.

Dopo aver temporaneamente abbandonato il calcio scegliendo il volley – sport paterno – mettendo a frutto la sua portentosa elevazione (giocava da opposto in una nazione che ha sfornato eccellenti pallavolisti in campo internazionale), Azmoun torna sui suoi passi e completa la sua crescita a livello giovanile accasandosi al Rubin, che lo aggrega alla squadra giovanile. Nei primi anni trascorsi nella serie A russa si fa le ossa (trasferendosi anche per due campionati e mezzo a Rostov, dove per la prima volta sale in doppia cifra con 12 reti nella stagione 2016/2017), dando sempre la sensazione di poter definitivamente esplodere ma senza trovare quella continuità realizzativa che poi, invece, lo contraddistinguerà.

Il “boom” arriva con lo sbarco a San Pietroburgo: in tre anni e mezzo colleziona poco più di centro presenze, mettendo a segno 62 gol (7 dei quali in Europa, tra Champions ed Europa League) e 23 assist. La Russia comincia ad andare stretta all’iraniano, in Italia lo seguono le due squadre romane ma lui sceglie la Germania, dove approda a gennaio 2022 con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo contratto con lo Zenit, firmando con il Bayer Leverkusen. In Bundesliga non riesce a trovare la stessa confidenza con la rete, complice anche un utilizzo a singhiozzo (solo 16 volte titolare nel 2022/2023, per 1600 minuti di utilizzo complessivo). Ora, la chance di tornare a gonfiarla in un palcoscenico diverso, in una formazione come la Roma che ha bisogno di acquisire proprio continuità nella finalizzazione della manovra. Sul suo avambraccio sinistro c’è un tatuaggio: “Amatemi per quello che sono”, in inglese. Segnando e sostenendo la squadra, per i tifosi giallorossi non dovrebbe essere difficile farlo.