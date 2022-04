Sassuolo - Atalanta 2-1: tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Festa Sassuolo al Mapei Stadium: l’Atalanta, invece, cade e dice addio al sogno Champions per la prossima stagione (a meno che non riuscisse a vincere l'Europa League...). Nella 32esima giornata di Serie A i nerazzurri di Gasperini crollano sotto i colpi di uno scatenato Traore, che con un gol per tempo condanna la Dea all’ottavo ko stagionale.

Per il Sassuolo di Dionisi l’ennesima vittoria di prestigio di questo campionato. Ripartenze fulminee e giocate ormai mnemoniche dei neroverdi, trascinati da Traore e Berardi: a metà primo tempo il vantaggio, al 15' della ripresa il colpo del ko emiliano. Nel finale arriva il gol di Muriel, inutile. L'Atalanta scivola a -11 dal quarto posto, oggi occupato dalla Juve.

Il tabellino

Marcatori: 23’ p.t. Traorè (S), 15’ s.t. Traorè (S), 45' + 3' s.t. Muriel (A).



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Kyriakopoulos (31’ s.t. Ferrari); Lopez, Henrique (1’ s.t. Magnanelli); Berardi (25’ s.t. Defrel), Raspadori, Traorè (25’ s.t. Rogerio); Scamacca (31’ s.t. Tressoldi). All. Dionisi.



Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi (11’ s.t. Palomino), Demiral, Scalvini; Hateboer (1’ s.t. Zappacosta), Pessina, Pasalic (31’ s.t. Malinovskyi), Pezzella; Boga (11’ s.t. Muriel); Miranchuk (1’ s.t. Koopmeiners), Zapata. All. Gasperini.



Arbitro: Sacchi di Macerata.



Ammoniti: 38’ p.t. Henrique (S), 17’ s.t. Muldur (S), 45’ + 1’ s.t. Zappacosta (A).

Sassuolo - Atalanta 2-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Sassuolo - Atalanta 2-1 giocata domenica 10 aprile sono disponibili su Sky Sport