Sassuolo-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Prima giornata di campionato per Sassuolo e Atalanta che si sfidano al Mapei Stadium domenica 20 agosto alle 18,30. I neroverdi hanno tolto dal mercato Berardi che però non dovrebbe scendere in campo e si presenteranno con una formazione molto simile negli uomini rispetto a quella dell'anno scorso, l'unico titolare lasciato andare è Frattesi, un addio che ha fatto cambiare modulo a Dionisi al 4-2-3-1. Gasperini arriva alla sfida con una lunga lista di infortunati e con qualche faccia nuova, nonostante i rumors di mercato al centro dell'attacco ci sarà Duvan Zapata.

Sassuolo-Atalanta: le scelte di Dionisi

Come detto il Sassuolo si schiererà con il 4-2-3-1 in cui Defrel giocherà a destra al posto di Berardi, Bajrami farà il trequartista e Laurientiè a destra. Un terzetto che proverà a innescare Pinamonti. A centrocampo Maxime Lopez e Henrique dovrebbero garantire gamba e fosforo, in difesa prima con la nuova maglia per il talentuoso centrale Viti.

Sassuolo-Atalanta: le scelte di Gasperini

Scelte quasi obbligate per Gasperini che si presenterà alla sfida senza Toloi, Hateboer, Palomino, Adopo, Tourè e Cambiaghi. Unico vero dubbio della vigilia è il portiere con Musso che sembra aver superato Carnesecchi, davanti all'argentino spazio a Djimsiti, Scalvini e al nuovo acquisto Kolasinac. Sugli esterni Zapacosta e Bakker che accompgneranno a centrocampo Koopmeiners e De Roon. In attacco scelte già fatte con Pasalic e Lookman che si schiereranno alle spalle di Zapata, Scamacca infatti non è ancora al meglio e quindi partirà dalla panchina.

Sassuolo-Atalanta: le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1) Consigli, Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurientié; Pinaomonti

Atalanta (3-4-2-1) Musso, Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Bakker; Pasalic, Lookman; Zapata

Sassuolo-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Atalanta di domenica alle 18,30 sarà trasmessa solamente da Dazn che darà la possibilità di vedere la partita in diretta tv e in streaming sulla propria app o sul sito ufficiale.