Sassuolo-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Sassuolo senza più molti obiettivi di classifica sfida l’Atalanta che dopo l’ottimo pareggio con il Lipsia si rituffa in campionato per riprendersi un posto nelle prime sei. I neroverdi nonostante siano ormai al centro della classifica saranno un ostacolo difficile perché ricchi di talento e soprattutto in crescita con l’esordiente Dionisi che ha costruita una squadra che riesce quasi sempre a mettere in difficoltà tutti. La Dea dal canto suo non può più sbagliare soprattutto dopo il ko casalingo con il Napoli.

Sassuolo-Atalanta: le scelte di Dionisi

Pochi dubbi nell’undici del Sassuolo che deve fare a meno dello squalificato Frattesi e degli infortunati Romagna, Obiang e Djuricic. Così in difesa Chiriches sembra aver battuto la concorrenza per schierarsi come centrale vicino a Ferrari, in mezzo giocheranno Lopez e Henrique mentre davanti i quattro tenori sono praticamente intoccabili, alle spalle di Scamacca ci saranno Berardi, Raspadori e Traorè, tutti pronti a scendere in campo in attesa di sapere quale sarà il futuro, tante le squadre che li tengono d’occhio.

Sassuolo-Atalanta: le scelte di Gasperini

Sono invece molte le assenze per Gasperini che deve rinunciare agli infortunati Toloi, Djimsiti, Freuler e allo squalificato De Roon. Così la formazione è praticamente obbligata con il giovane Scalvini utilizzato insieme a Demiral e Palomino davanti a Musso, l’inedita coppia di centrocampisti Koopmeiners e Pessina e sulla sinistra Pezzella che sembra aver vinto il ballottaggio con Zappacosta. In attacco Muriel sarà il centravanti, pronta la staffetta con Zapata anche in vista del ritorno contro il Lipsia, e sarà sostenuto da Boga e Malinovskyi.

Sassuolo-Atalanta: le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Pessina, Koopmeiners, Pezzella; Boga; Malinovskyi, Muriel.

Sassuolo-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida del Mapei Stadium di domenica alle 15 sarà trasmessa solamente da DAZN, niente Sky quindi. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire l’incontro in streaming e in tv sia sulla App che sul sito ufficiale. La telecronaca è stata affidata al tandem Mastroianni-Giaccherini.