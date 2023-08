Atalanta, verso il Sassuolo: pioggia di assenze per Gasperini

Non sarà un esordio facile per l'Atalanta quello di domenica in casa del Sassuolo. Si sfidano due dei progetti più interessanti della Serie A, due società con bilanci in ordine una ottima capacità di far combaciare gestione economica e obiettivi in campo. Al Mapei Gasperini sfida Dionisi, il primo è uno dei decani delle panchine, l'altro è uno dei giovani emergenti più interessanti del panorama nazionale. Per la Dea non sarà facile partire con il pieno di punti anche perché la formazione sarà quasi obbligata.

Atalanta, tanto infortuni in vista del Sassuolo

La difesa è in piena emergenza. il reparto che aspetta ancora rinforzi dopo l'addio di Demiral dovrà scendere in campo senza Palomino e Toloi entrambi out per problemi fisici. Il terzetto davanti a Carnesecchi, favorito su Musso, sarà quindi formato da Scalvini, Djimsiti e il nuovo acquisto Kolasinac. I problemi però non si fermano qui, si è infatti fermato l'acquisto più costoso di sempre dell'Atalanta, El Bilal Tourè a causa di un problema muscolare che con ogni probabilità farà slittare il suo esordio ufficiale, non saranno a disposizione anche Adopo e Hateboer. A loro si aggiunge anche Cambiaghi squalificato.

Niente esordio dal primo minuto anche per Scamacca che non è ancora al cento per cento e così, dopo la difesa, anche in attacco ci sono pochi dubbi. Il centravanti sarà Duvan Zapata, corteggiato dalla Roma ma che Gasperini non molla per il momento, con alle spalle Pasalic e Lookman, due bocche da fuoco notevoli come ha dimostrato lo scorso torneo, il nigeriano ha chiuso con ben 13 gol la prima stagione in Serie A, il croato si è fermato a 5.