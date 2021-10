Sassuolo-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ il Mapei Stadium la location di una sfida interessante, che mette di fronte Sassuolo ed Empoli, accomunate dall’essere le uniche due squadre finora riuscite a strappare i tre punti all’Allianz Stadium, dimora della Juventus. Emiliani a caccia del tris di vittorie dopo le affermazioni contro il Venezia ed il 2-1 ai bianconeri, toscani chiamati a confermare la loro spiccata vocazione esterna, considerando che hanno finora acquisito nove dei dodici punti in classifica proprio lontano dal pubblico di casa. Sassuolo ed Empoli non hanno mai pareggiato nel massimo campionato: tre successi per gli azzurri, contro i cinque neroverdi, la squadra emiliana ha inoltre realizzato almeno tre reti contro i toscani in tutte le cinque vittorie, contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A, con un quattro su quattro tra le “pareti domestiche”. Giornata speciale, inoltre, per Domenico Berardi, che potrebbe giocare la sua 300ª partita con la maglia del Sassuolo in tutte le competizioni, diventando il secondo giocatore attualmente in rosa a raggiungere questo traguardo con il club dopo Francesco Magnanelli.

Sassuolo-Empoli, le scelte di Dionisi

Il tecnico emiliano ha definito la sfida con l’Empoli “per certi versi più difficile di quella di Torino”, ed ha annunciato i forfait di Djuric e Ayhan ma il recupero di Boga, sebbene non sia chiaro se verrà impiegato dal 1’. Per cui Consigli in porta, in difesa troveranno posto Toljan e Chiriches insieme a Ferrari, sul versante sinistro è volata per una maglia tra Rogerio e Kyriakopoulos. Frattesi, due reti di fila, all'Allianz Stadium ha lamentato un lieve fastidio fisico, ma dovrebbe rientrare al fianco di Maxime Lopez nella linea mediana dell’undici di partenza (in caso di forfait last minute c’è Matheus Henrique). In attacco più Scamacca di Defrel, supportato da Berardi, Raspadori e Traorè qualora Boga non venga lanciato dall’inizio.

Sassuolo-Empoli, le scelte di Andreazzoli

Nell’undici dei toscani ballottaggi in tutti i reparti a partire dalla difesa, dove Tonelli reclama spazio al centro ma partono favoriti Ismajli e Luperto, mentre sulle fasce si posizioneranno Stojanovic e Marchizza. A centrocampo la scelta dovrebbe ricadere su Haas, Stulac e Bandinelli (in pole su Zurkowski). Un’opzione potrebbe essere rappresentata da Henderson schierato come trequartista alle spalle delle due punte: Pinamonti e Bajrami il quale si gioca il posto dal 1’ con Cutrone. Tra i pali Vicario.

Sassuolo-Empoli , le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Lopez, Frattesi, Berardi, Raspadori, Traorè, Scamacca. All. Dionisi

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza, Haas, Stulac, Bandinelli, Henderson, Bajrami, Pinamonti. All. Andreazzoli

Sassuolo-Empoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sassuolo-Empoli sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.