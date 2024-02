Sassuolo, Dionisi vicino all'esonero: pronto il sostituto

La sconfitta con l'Empoli negli ultimi minuti potrebbe costare cara a Donisi. Il Sassuolo sta scegliendo il suo futuro e l'esonero sembra essere sempre più vicino. Il tecnico ha perso quattro delle ultime cinque partite scivolando al quartultimo posto a 20 punti, tanti quanti il Verona che oggi sarebbe retrocesso. La graduatoria fa sempre più paura e potrebbe essere ancora peggio se domani il Cagliari, a 19 punti, dovesse battere il Napoli.

Sassuolo, esonero Dionisi: il sostituto

La formazione neroverde nonostante una rosa di qualità, come ha dimostrato con le vittorie con Inter e Juventus in questa stagione, non riesce ad uscire dalla crisi. E' per questo che il cambio di allenatore sembra essere la decisione più probabile che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il nome del sostituto al momento è uno solo: Fabio Grosso.

L'ex campione del Mondo l'anno scorso ha portato il Frosinone in Serie A con una grande cavalcata, poi ha deciso di lasciare la panchina per approdare in France, al Lione, dove però non è riuscito a confermarsi. Solo otto le partite in campionato con 4 sconfitte, due pareggi e una sola vittoria. Ora c'è un nuovo trampolino di lancio per lui, il Sassuolo.