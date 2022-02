Sassuolo - Fiorentina 2-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Una partita accesissima e divertente quella va in scena al Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina. La gioia nei finale è doppia perché la partita sembrava sfuggita di mano dopo aver dominato, ma al 94', all'ultimo secondo, Berardi trova un'invenzione per Defrel che segna un gol pesantissimo. Parte in sordina il primo tempo rispetto a ciò che arriverà dopo. Il clima comincia a scaldarsi intorno al quarto d’ora quando Scamacca lascia partire un destro che va di poco sopra alla traversa e un minuto più tardi risponde Castrovilli che per poco non la infila sotto l’incrocio dei pali. A sbloccare il risultato poi è Traorè, ancora lui, al 19’, quando salta Odriozola sulla sinistra, si infila tra le maglie della difesa viola e da posizione defilata calcia sul secondo palo infilando Dragowski.

Il tabellino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè (68′ Henrique); Scamacca (78′ Defrel). A disp.: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Tressoldi. All.: Alessio Dionisi.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Igor, Martinez Quarta, Biraghi (C); Castrovilli, Amrabat (77′ Gonzalez), Maleh (62′ Bonaventura); Ikoné (83′ Torreira), Piatek (62′ Cabral), Sottil (62′ Saponara). A disp.: Terracciano, Rosati, Callejon, Terzic, Frison, Venuti, Duncan. All.: Vincenzo Italiano.

ARBITRO: sig. Prontera di Bologna.

RETI: 19′ Traorè, 88′ Cabral, 94’ Defrel.

NOTE: ammoniti Lopez, Bonaventura. Espulso Bonaventura per proteste.

Sassuolo - Fiorentina 2-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Sassuolo - Fiorentina 2-1 giocata sabato 26 febbraio sono disponibili su Sky Sport