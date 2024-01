Sassuolo-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

I riflettori del Mapei si accendono sul match dell’Epifania valevole per il turno numero diciannove, che mette di fronte due squadre correlate, seppur per motivi diametralmente opposti, alla tredicesima giornata. I padroni di casa del Sassuolo non vincono infatti proprio dall’ultima domenica di novembre, quando riuscirono nei minuti di recupero ad espugnare il campo di Empoli, mentre ventiquattro ore prima la Fiorentina aveva incassato l’ultima sconfitta dell’anno, perdendo di misura a San Siro col Milan. Da allora, la squadra viola ha inanellato otto risultati utili consecutivi, con tredici punti nelle successive cinque uscite in Serie A – con appena un gol subito – più una vittoria e due pari in Conference e Coppa Italia, che hanno sancito il passaggio del turno in entrambe le competizioni ma anche l’aggancio alla zona Champions della graduatoria. Classifica che invece preoccupa gli emiliani, chiamati anche ad interrompere un trend altamente negativo davanti al pubblico amico: nessuna squadra infatti ha perso più partite casalinghe del Sassuolo nell’anno solare 2023 in Serie A (ben 10, al pari dell’Empoli), ed il digiuno di vittorie interne dura da sei match, nel quali sono arrivati appena due punti e quattro battute d’arresto.

Sassuolo-Fiorentina, le scelte di Dionisi

Quattro indisponibili (Obiang, Vina, Racic e Defrel) più un acciaccato per reparto per i neroverdi, il cui undici iniziali sarà subordinato alle condizioni dei tre titolari in dubbio. In attacco, Berardi dovrebbe stringere i denti nonostante il fastidio muscolare e sistemarsi sul vertice destro di un tridente che prevede Laurentié sul versante opposto e Pinamonti in mezzo. Punto di domanda sulla collocazione di Thorstvedt: o in posizione più avanzata nel caso in cui Boloca completasse il rientro a tempo di record dopo l’operazione seguente alla frattura alla mandibola, oppure sulla diga mediana accanto a Matheus Enrique qualora l’italo-rumeno non venisse rischiato dal 1’, con Bajrami a farne le veci sulla trequarti. Tra i pali torna Consigli, schermato da una linea a quattro con Toljan e Pedersen esterni bassi, mentre al centro si confida nel recupero di Erlic che farebbe così coppia con il vincente del ballottaggio tra il favorito Ferrari e Tressoldi.

Sassuolo-Fiorentina, le scelte di Italiano

Il ventaglio di soluzioni a disposizione del tecnico viola in attacco si riduce per le indisponibilità di Sottil e Gonzalez, a cui si aggiunge l’assenza di Kouame partito per la Coppa d’Africa. Nel tridente offensivo troveranno allora posto Ikoné e Brekalo, ai fianchi di Beltran favorito su Nzola. A centrocampo sicuri Arthur e Duncan, con il rientrante Bonaventura – che ha smaltito i fastidi che lo hanno limitato nell’ultimo periodo – schierato dal 1’ in luogo di Barak. Nella difesa davanti a Terracciano solita corsa a tre per le due maglie da titolari (Milenkovic avanti, duello serrato tra Martinez Quarta e Ranieri), mentre sulle corsie laterali si sistemeranno con ogni probabilità Kayode e Biraghi.

Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen, Boloca, Matheus Henrique, Berardi, Thorstvedt, Laurienté, Pinamonti. All. Dionisi

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Brekalo, Bonaventura, Ikoné, Beltran. All. Italiano

Sassuolo-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sassuolo-Fiorentina, in programma sabato 6 gennaio alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.