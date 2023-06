Sassuolo-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Sassuolo prende congedo dal pubblico del “Mapei” in un match più importante per la Fiorentina che non per i padroni di casa. La squadra viola rincorre ancora l’ottavo posto, che potrebbe aprire uno spiraglio (legato alle decisione dell’Uefa sul caso Juventus) per la partecipazione alla Conference League. Competizione nella quale i toscani sono in finale contro il West Ham United e che potrebbe in caso di vittoria spalancare le porte dell’Europa League. Si riparte dal 2-1 per la Fiorentina nella gara di andata, affermazione che ha interrotto il digiuno dei gigliati negli ultimi scontri diretti (due pareggiati e tre persi): fare bottino pieno significherebbe anche interrompere la serie negativa in trasferta, visto che le quattro uscite più recenti hanno portato appena due punti in cassaforte. I neroverdi, dal canto loro, cercano l’intera posta in palio per chiudere in bellezza: mancano da cinque confronti, e più in generale gli emiliani hanno messo da parte solo nove lunghezze dall’inizio di aprile.

Sassuolo-Fiorentina, le scelte di Dionisi

In conferenza stampa il tecnico degli emiliani si è soffermato sulle condizioni di Frattesi, che nelle ultime due settimane è sceso poco in campo e pertanto partirà dalla panchina: si profila quindi un centrocampo con Harroui, Maxime Lopez e Matheus Henrique anche in considerazione della squalifica di Thorstvedt. Il reparto difensivo potrebbe cambiare ancora: Toljan e Zortea duellano per una maglia a destra, mentre a sinistra si va verso la conferma di Rogério, al centro invece Tressoldi al rientro dopo la squalifica reclama spazio col possibile sacrificio di uno tra Erlic e Ferrari. In avanti, ai lati prenderanno posto Bajrami e Berardi, mentre Pinamonti è in vantaggio su Defrel per posizionarsi al centro del tridente. Ballottaggio in porta, che Consigli in quest’ultimo incontro dell’anno lascerà libera, con Pegolo – in pole su Russo – a sostituirlo.

Sassuolo-Fiorentina, le scelte di Italiano

In vista della finale di Praga, l’allenatore dei toscani dovrebbe fare ricorso all’assetto visto ultimamente nelle gare di campionato, a partire da Cerofolini che sostituirà Terracciano tra i pali. In difesa probabile turno di riposo per Biraghi avvicendato da Terzic sull’out di sinistra con Dodô leggermente avanti su Venuti sul versante opposto, mentre al centro la scelta dovrebbe ricadere su Igor ed uno tra Quarta, Milenkovic e Ranieri. Sulla linea mediana fuori Amrabat, dentro Duncan ed il vincente del ballottaggio tra Mandragora e Castrovilli. Nella trequarti ancora Barak con Bonaventura a partire dalla panchina, turno di riposo per Ikoné e Nico Gonzalez con Saponara e Kouame in pole position su Sottil e Brekalo per le due maglie da titolari. Dubbio in attacco: più Jovic di Cabral, visto che il brasiliano sembrerebbe destinato a partire dal 1’ nel match di mercoledì prossimo contro il West Ham.

Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogério, Harroui, Maxime Lopez, Matheus Henrique, Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini, Venuti, Ranieri, Igor, Terzic, Duncan, Mandragora, Barak, Kouame, Jovic, Saponara. All. Italiano

Sassuolo-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sassuolo-Fiorentina, in programma venerdì 2 giugno alle ore 21 al “Mapei Stadium”, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.