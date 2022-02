Sassuolo-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una Fiorentina che scorge distintamente la sagoma delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus fa tappa al Mapei Stadium, contro quel Sassuolo che costituisce una delle bestie nere dei toscani nel campionato di serie A. I padroni di casa hanno infatti perso soltanto una delle ultime otto partite nel massimo campionato contro la squadra viola (1-2 nell'ottobre 2019), con quattro successi e tre pareggi a completare il bilancio dei recenti scontri diretti. La squadra di Italiano, eccettuando lo scivolone casalingo contro la Lazio, ha ultimamente accelerato il passo agganciando il treno delle formazioni in lotta per un posto in Europa (peraltro con il recupero della sfida contro l’Udinese ancora da disputare), e punta all’intera posta in palio sul campo dei neroverdi che tra le mura amiche non riescono a carburare adeguatamente: appena 1,08 la media punti davanti al pubblico di casa, in controtendenza con un rendimento esterno nobilitato dai successi ottenuti sul campo di Milan, Inter e Juventus.

Sassuolo- Fiorentina, le scelte di Dionisi

Nell’elenco dei convocati, oltre a Djuricic, Obiang e Toljan, non sono presenti nemmeno Rogerio e Harroui, eliminando di fatto alcuni ballottaggi per una maglia da titolare. Davanti a Consigli si posizioneranno al centro Ferrari e Chiriches (in vantaggio su Ayhan), a sinistra Kyriakopoulos mentre a destra è vivo il duello tra Müldur e Ruan. A centrocampo Frattesi e Maxime Lopez con il supporto di Traoré, davanti largo a Raspadori, Berardi e Scamacca, con Defrel pronto a dare manforte in corso d’opera

Sassuolo- Fiorentina, le scelte di Italiano

Diversi dubbi per il tecnico dei toscani, a partire già dalla porta: Terracciano, superata la tonsillite, scalpita per la maglia da titolare, possibile invece l’impiego di Dragowski dal 1’ in Coppa. In difesa squalificato Milenkovic, coppia centrale formata da Igor e Martinez Quarta, sulle fasce Biraghi a sinistra e possibile utilizzo di Venuti per far tirare il fiato a Odriozola. A centrocampo Torreira non ha ancora smaltito la botta presa contro l’Atalanta: in preallarme Amrabat, con interni Bonaventura e Duncan (in leggero vantaggio su Castrovilli e Maleh). Nel tridente offensivo Piatek al centro, con Gonzalez e Sottil attaccanti esterni ma non è da escludere l’utilizzo di Saponara nell’undici iniziale.

Sassuolo- Fiorentina, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Müldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Maxime López, Traoré, Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Igor, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Sottil, Piatek, Nico Gonzalez. All. Italiano

Sassuolo- Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sassuolo-Fiorentina sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), su Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.