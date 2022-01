Sassuolo - Genoa 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Arriva solo un pareggio per il Sassuolo decimato da Covid e infortuni; nel match contro il Genoa nessuno pare in grado di cambiare il ritmo della partita. Partita che non offre grandi emozioni nell’arco dei novanta minuti, a parte le due reti. La prima occasione è per il Sassuolo al 4’ con Toljan che crossa per Raspadori, ma l’attaccante calcia di poco fuori. Solo tre minuti più tardi la partita viene sbloccata da Destro che di tacco mette in rete un cross di Ekuban.

Il tabellino

MARCATORI: 7′ Destro (G); 55′ Berardi (S).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos (84′ Muldur); Defrel (87′ Samele). Allenatore: Alessio Dionisi.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Bani, Vasquez; Hefti (64′ Fares), Hernani (64′ Melegoni), Badelj, Portanova (84′ Cassata), Cambiaso; Ekuban (84′ Caicedo), Destro (75′ Pandev). Allenatore: Andriy Shevchenko.

ARBITRO: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

NOTE: AMMONITI: Raspadori, Rogerio, Maxime Lopez (S).

Sassuolo - Genoa 1-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Sassuolo - Genoa 1-1 giocata giovedì 6 gennaio sono disponibili su Sky Sport