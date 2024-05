Dove vedere Sassuolo-Inter in tv: le probabili formazioni

Con lo scudetto ormai già in tasca da due settimane, l'Inter farà visita sabato 4 maggio alle 20.45 al Sassuolo nella gara valevole per la 35esima giornata del campionato di serie A. Una partita importante soprattutto per i neroverdi, la cui situazione di classifica si è fatta particolarmente preoccupante: gli uomini di Ballardini occupano infatti soltanto la penultima posizione a -5 dal quartultimo posto. Per coltivare ancora speranze di salvezza, gli emiliani hanno quindi bisogno della vittoria.

Sassuolo-Inter, le scelte di Ballardini

Ballardini, per la sfida contro l'Inter, dovrà fare a meno di Tressoldi, fermato dal giudice sportivo. Torna invece a disposizione Laurienté, che ha scontato la squalifica: il francese dovrebbe formare con Bajrami e Volpato la batteria di trequartisti alle spalle dell'unica punta Pinamonti nel 4-2-3-1 neroverde. A centrocampo il tandem formato da Thorstvedt ed Henrique, mentre in difesa saranno Erlic e Ferrari a comporre la coppia centrale con Toljan e Doig ai lati.

Sassuolo-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, è alle prese con le condizioni non ottimali di Acerbi, che dovrebbe essere sostituito al centro della difesa da De Vrij. Possibile chance dal primo minuto anche per Bisseck, che potrebbe rilevare Pavard. A centrocampo, per affiancare Calhanoglu e Barella, si candida per una maglia da titolare Frattesi, mentre sulle corsie esterne ci sarà spazio per Dumfries (al rientro dalla squalifica) ed uno tra Carlos Augusto e Dimarco. In attacco conferme in vista per Lautaro e Thuram.

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Henrique; Volpato, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Sassuolo-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sassuolo-Inter, in programma sabato 4 aprile alle 20.45 al Mapei Stadium e valevole per la 35esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.