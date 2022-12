Ultimo impegno amichevole per l'Inter prima della ripresa del campionato di serie A, prevista per mercoledì 4 gennaio. I nerazzurri, che nei giorni scorsi hanno affrontato la Reggina al Granillo (vittoria per 2-0 con le reti di Dzeko e Lukaku), faranno visita al Mapei Stadium al Sassuolo nella giornata di giovedì 29 dicembre (fischio d'inizio alle 17). Un test particolarmente indicativo per la formazione di Simone Inzaghi, al momento soltanto quarta a pari merito con la Lazio con i suoi 30 punti e distante dal Napoli capolista undici lunghezze. L'Inter, nella prima gara ufficiale dopo la lunga sosta per i Mondiali, affronterà proprio i partenopei in quella che sarà già una partita decisiva per il prosieguo della stagione: per coltivare ancora speranze scudetto, Barella e compagni dovranno infatti necessariamente andare a caccia dell'intera posta in palio contro gli azzurri.

Il Sassuolo, in campionato, occupa invece al momento la 14esima posizione insieme al Monza con 16 punti raccolti in quindici giornate, frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte. Per i neroverdi il primo impegno alla ripresa del torneo sarà quello contro la Sampdoria, formazione attualmente in piena zona retrocessione con appena 6 punti.

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Matheus Henrique, Frattesi; Barardi, Traorè, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. All. S. Inzaghi

Sassuolo-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.