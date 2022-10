Sassuolo-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La prestigiosa vittoria di martedì in Champions League con il Barcellona ha dato fiducia e morale, ma adesso l'Inter, protagonista di un avvio di stagione sottotono, è chiamata a dare conferme in campionato. A partire già dalla gara contro il Sassuolo, in programma sabato 8 ottobre alle 15 al Mapei Stadium e valevole per la nona giornata del campionato di serie A. Un match in cui i nerazzurri, già distanti otto punti dalla vetta, occupata da Napoli e Atalanta, dovranno dare un segnale al torneo. Attenzione, però, ai neroverdi, reduci da due successi consecutivi, di cui l'ultimo, quello ottenuto contro la Salernitana, particolarmente roboante (5-0 il risultato finale).

Sassuolo-Inter, le scelte di Dionisi

Dionisi, per la gara contro l'Inter, si affiderà ancora una volta al collaudato 4-3-3. Nel tridente offensivo certi del posto Pinamonti e Laurentiè, con l'ultima maglia contesa da Kyriakopoulos e Ceide. In mezzo al campo Maxime Lopez in cabina di regia con Frattesi e Thorstvedt ai suoi lati, mentre la linea difensiva sarà formata da Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio. In porta Consigli.

Sassuolo-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, sarà costretto a fare i conti ancora una volta con l'assenza di Lukaku, che cercherà di tornare a disposizione per la sfida del Camp Nou contro il Barcellona. Out anche Brozovic, alle prese con un problema muscolare alla coscia sinistra, e Correa, messo ko da un problema al ginocchio. Attacco obbligato quindi per il tecnico, con Dzeko chiamato ad affiancare Lautaro. A centrocampo si rivedrà dal primo minuto Asllani: insieme a lui Barella ed uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan. Ballottaggio anche sulla corsia sinistra tra Dimarco e Gosens, mentre a destra ci sarà Dumfries. In difesa spazio per Acerbi con Skriniar e Bastoni, in porta Handanovic.

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Thorstvedt; Laurentié, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Sassuolo-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.