Sassuolo-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

I nerazzurri vogliono la vittoria per rimanere in scia di Napoli e Milan

Tornare alla vittoria. Questo l'obiettivo dell'Inter, reduce dai pareggi contro Atalanta in campionato e Shakhtar Donetsk in Champions League. I nerazzurri, nella gara valevole per la settima giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 20.45 di sabato 2 ottobre), faranno visita al Mapei Stadium al Sassuolo di Dionisi, che la scorsa settimana ha conquistato una fondamentale vittoria contro la Salernitana. Una sfida non semplice per la formazione di Simone Inzaghi, al momento terza in classifica con i suoi 14 punti e chiamata a rimanere in scia di Napoli e Milan, rispettivamente a +4 e +2 da Handanovic e compagni.

Sassuolo-Inter, le scelte di Dionisi

Dionisi, per la sfida contro l'Inter, si affiderà al 4-2-3-1, con Raspadori favorito su Scamacca per guidare l'attacco. Alle spalle dell'azzurro Berardi, Djuricic e Boga, con Defrel pronto ad entrare a gara in corso. Coppia di centrocampo formata da Lopez e Frattesi, solo panchina per Magnanelli. In difesa Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio, mentre tra i pali, viste le condizioni non ottimali di Consigli, potrebbe esserci spazio per Pegolo.

Sassuolo-Inter, le scelte di Simone Inzaghi

Consueto 3-5-2 per Simone Inzaghi, che in attacco potrebbe concedere un turno di riposo a Dzeko: pronto quindi Correa per far coppia con Lautaro. Sulle corsie esterne Darmian e Perisic in vantaggio su Dumfries e Dimarco, con la zona centrale del campo occupata da Barella, Brozovic e Calhanoglu. In difesa il solito terzetto Skriniar-De Vrij-Bastoni a protezione del portiere Handanovic.

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

Sassuolo-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare anche le smart tv compatibili con la app, scaricabile inoltre su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.