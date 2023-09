Sassuolo-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Con dieci punti conquistati nelle prime quattro giornate, la Juventus si è subito candidata a recitare un ruolo da protagonista nel nuovo campionato. E adesso i bianconeri, secondi in classifica a -2 dall'Inter capolista, andranno alla ricerca di un'altra vittoria nella gara esterna contro il Sassuolo, in programma sabato 23 settembre alle 18 e valevole per la quinta giornata di serie A. Un match sulla carta abbordabile, anche se i neroverdi, fermi a quota 3, venderanno cara la pelle per conquistare un risultato positivo.

Sassuolo-Juventus, le scelte di Dionisi

Dionisi, per la sfida contro la Juventus, è alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Consigli: se il portiere non dovesse farcela, pronto a sostituirlo Cragno. La linea difensiva, nel 4-2-3-1 neroverde, sarà composta da Toljan e Vina sulle corsie esterne e dalla coppia centrale formata da Erlic e Tressoldi. In mezzo al campo Boloca al fianco di Henrique, con Berardi, Bajrami e Laurienté ad agire alle spalle dell'unica punta Pinamonti.

Sassuolo-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, per il match con il Sassuolo, dovrà fare a meno di Alex Sandro, messo ko da un problema muscolare, oltre che del lungodegente De Sciglio. In difesa, al fianco di Bremer e Danilo, ci sarà quindi spazio per Gatti. In mezzo al campo Locatelli in cabina di regia con Miretti e Rabiot ad agire da mezzali, mentre sulle corsie esterne è ballottaggio tra Weah e McKennie a destra e Kostic e Cambiaso a sinistra. In attacco confermatissimo il tandem Chiesa-Vlahovic, con Milik e Kean pronti a subentrare nel corso della gara.

Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Sassuolo-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sassuolo-Juventus, in programma sabato 23 settembre alle 18 al Mapei Stadium e valevole per la quinta giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.