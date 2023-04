Sassuolo-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tornare alla vittoria anche in campionato. Questo l'obiettivo della Juventus, che, reduce dal successo per 1-0 con lo Sporting Lisbona nell'andata dei quarti di finale di Europa League, farà visita domenica 16 aprile alle 18 al Sassuolo nella gara valevole per la 30esima giornata del campionato di serie A. Un match in cui i bianconeri, al momento settimi con i loro 44 punti, cercheranno di riscattare il ko subìto nell'ultimo turno con la Lazio. Il Sassuolo, invece, vuole tornare a muovere la classifica dopo la sconfitta di Verona.

Sassuolo-Juventus, le scelte di Dionisi

Dionisi, per la sfida con la Juventus, dovrebbe essere costretto a fare a meno di Berardi, che ha accusato un problema nell'ultima seduta di allenamento. Nel 4-3-3 neroverde, quindi, potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Bajrami, che dovrebbe completare il tridente offensivo con Pinamonti e Laurientè. In mezzo al campo certi del posto Frattesi ed Henrique, con l'altra maglia contesa da Lopez e Obiang. In difesa coppia centrale formata da Erlic e Ferrari, terzini Toljan (in ballottaggio con Zortea) e Rogerio.

Sassuolo-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, sarà privo dello squalificato Alex Sandro, mentre sono da valutare le condizioni di Szczesny, costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante la sfida con lo Sporting Lisbona a causa di un malessere. Modulo di partenza sarà il 3-5-2, con Vlahovic e Kean che dovrebbero comporre il tandem offensivo. A centrocampo possibile chance per Paredes insieme a Fagioli e Rabiot, con Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne. In difesa sono in rialzo le quotazioni di Bonucci, che dovrebbe completare il reparto con Bremer e Danilo.

Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurientè. All. Dionisi

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri

Sassuolo-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Sassuolo-Juventus, in programma domenica 16 aprile alle 18 al Mapei Stadium e valevole per la 30esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.