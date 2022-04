Sassuolo-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere per blindare il quarto posto. Questo l'obiettivo della Juventus, che lunedì 25 aprile, alle 20.45, farà visita al Sassuolo nella gara valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, reduci dalla vittoria per 2-0 in Coppa Italia con la Fiorentina che è valsa l'accesso alla finalissima, vogliono infatti approfittare del ko della Roma contro l'Inter per mettere definitivamente al sicuro il piazzamento Champions. I neroverdi, dall'altra parte, non hanno invece ormai più niente da chiedere al torneo: gli uomini di Dionisi viaggiano a metà classifica e potranno scendere in campo con la testa sgombra da pensieri.

Sassuolo-Juventus, le scelte di Dionisi

Dionisi, per la gara contro la Juventus, dovrà fare a meno degli infortunati Obiang, Romagna e Harroui, mentre tornerà regolarmente a disposizione Berardi, che agirà insieme a Raspadori e Traore alle spalle dell'unica punta Scamacca nel 4-2-3-1 neroverde. In mezzo al campo spazio per Lopez ed uno tra Frattesi ed Henrique, con il primo al momento leggermente favorito. In difesa coppia centrale formata da Chiriches e Ferrari, con Muldur e Kyriakopulos a presidiare le corsie esterne. Consigli tra i pali.

Sassuolo-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, sulla sponda bianconera, dovrà ancora fare a meno di Locatelli e Arthur, oltre che dei lungodegenti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge. Modulo di partenza sarà il 4-2-3-1, con Vlahovic al centro dell'attacco. Alle spalle del serbo praticamente certi del posto Cuadrado e Dybala, con l'altra maglia contesa da Morata e Bernardeschi. A centrocampo Rabiot e Zakaria, mentre in difesa è ballottaggio tra Chiellini e Bonucci per comporre la coppia centrale con De Ligt. I terzini saranno Danilo e Alex Sandro (il brasiliano è però insidiato da Pellegrini), in porta torna Szczesny dopo il riposo osservato in Coppa Italia.

Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All. Allegri

Sassuolo-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Sassuolo-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.