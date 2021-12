Sassuolo-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Sassuolo abbonato al 2-2 (tre nelle ultime quattro sfide, oltre al 3-1 di San Siro col Milan) ospita una Lazio intenzionata a rilanciarsi nella bagarre sviluppatasi dietro la zona Champions, ed a cercare la “doppietta” di vittorie - dopo l’affermazione di Genova con la Samp – che manca da inizio torneo. Sono di fronte l’attacco che da novembre è il secondo più prolifico (11 volte a segno, meno solo dell’Atalanta a 15) e la seconda difesa più perforata nell'ultimo mese e mezzo (11 reti subite dai capitolini, una in meno del Venezia). Il match tra i neroverdi ed i biancocelesti è anche la sfida a distanza tra Berardi ed Immobile: otto reti per l’attaccante del Sassuolo contro la Lazio (solo col Milan, punito dieci volte, ha fatto meglio), tredici centri complessivi per il bomber di Torre Annunziata, a caccia di un altro record. Potrebbe infatti diventare il quarto giocatore italiano a realizzare almeno 15 reti in ben sette diverse stagioni in Serie A, dopo Silvio Piola (10), Giuseppe Meazza (8) e Giuseppe Signori (8).

Sassuolo-Lazio, le scelte di Dionisi

Tutti disponibili a parte Djuricic e Obiang tra gli emiliani, con diverse soluzioni a disposizione di Dionisi. A partire dalla difesa, dove Tolijan e Rogerio partono favoriti rispettivamente su Muldur e Kyriakopoulos, mentre nel mezzo è lotta serrata tra Ayhan e Chiriches per il posto al fianco di Ferrari. Un dubbio a centrocampo: sicuri Frattesi e Lopez, uno tra Matheus Henrique e Traore – col primo in vantaggio – completerà la mediana. Abbondanza in avanti, dove troverà sicuramente posto Berardi: probabile la soluzione con Raspadori e Scamacca, piano B con Defrel prima punta, o Boga tra le linee e Raspadori al centro del reparto offensivo. Tra i pali c’è Consigli.

Sa ssuolo -Lazio , le scelte di Sarri

Ballottaggi in attacco ed in difesa per il tecnico biancoceleste: Immobile dovrebbe stringere i denti e restare al centro dell’attacco, con Zaccagni ad insidiare Felipe Anderson e Pedro. Più Strakosha che Reina in porta, nel pacchetto arretrato Luiz Felipe ed Acerbi centrali con Lazzari in recupero su Marusic ed Hysaj sulla sinistra. Più complessa la situazione a centrocampo, dove Milinkovic Savic è squalificato e Luis Alberto acciaccato: con lo spagnolo in campo, Cataldi in regia (in vantaggio su Leiva) e Basic sicuro dal 1’, in caso di assenza del “Mago”, restano in piedi le opzioni Akpa Akpro – però in imperfette condizioni – o la contemporanea presenza di Cataldi e Leiva, ma anche l’arretramento di Zaccagni come interno in mediana.

Sa ssuolo -Lazio , le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Henrique, Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Lazio (4-3-3): Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Basic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Sassuolo-Lazio dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sassuolo-Lazio sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.