Sassuolo-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una bella vittoria, quella conquistata sabato scorso a San Siro contro il Bologna, a cui il Milan vuole dare seguito nella trasferta sul campo del Sassuolo. I rossoneri, al comando della classifica a quota 7 punti insieme e Napoli, Lazio, Atalanta, Torino e Roma, si presenteranno al Mapei Stadium (fischio d'inizio alle 18.30 di martedì 30 agosto, gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A) con il chiaro intento di conquistare l'intera posta in palio. Attenzione però al Sassuolo, che dopo il pesante ko incassato all'esordio contro la Juventus ha saputo raccogliere quattro punti nelle due partite successive (vittoria con il Lecce, pareggio con lo Spezia).

Sassuolo-Milan, le scelte di Dionisi

Dionisi, per il match contro il Milan, si affiderà ancora una volta al 4-3-3, con il greco Kyriakopoulos che potrebbe essere confermato nel tridente offensivo insieme a Berardi e Pinamonti. In mezzo al campo Maxime Lopez in cabina di regia con Frattesi ed Henrique ai lati, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Erlic e Ferrari, con Toljan a destra e Rogerio a sinistra. Tra i pali Consigli.

Sassuolo-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, per la trasferta sul campo del Sassuolo, si affiderà al consueto 4-2-3-1. Al centro dell'attacco ancora Giroud, dato che Origi e Rebic, non al meglio, non sono stati neanche convocati. Sulla trequarti, dove è certo del posto Leao, potrebbe rivedersi Diaz al posto di De Ketelaere. A destra, invece, il solito ballottaggio Saelemaekers-Messias. A centrocampo non è escluso che Pobega possa far rifiatare uno tra Tonali e Bennacer, mentre il pacchetto difensivo dovrebbe essere formato da Florenzi, Kjaer, Tomori ed Hernandez. Maignan tra i pali.

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenz, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Sassuolo-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Sassuolo-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Simone Tiribocchi.