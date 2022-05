Sassuolo-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Novanta minuti dallo scudetto. Il Milan, nella 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A, si giocherà il tricolore nel match del Mapei Stadium contro il Sassuolo (fischio d'inizio domenica 22 maggio alle 18). Ai rossoneri, che viaggiano con due lunghezze di vantaggio sull'Inter, nei cui confronti possono vantare anche lo scontro diretto favorevole, basterà conquistare un punto contro i neroverdi per laurearsi campioni d'Italia. Una sfida nella quale gli uomini di Pioli potranno contare sull'apporto della propria tifoseria, pronta ad accorrere in massa a Reggio Emilia per spingere la squadra verso quel titolo che manca dal 2011. Occhio però al Sassuolo, che nel corso di questa stagione si è reso protagonista di ottime prove contro le grandi, come testimonia proprio l'affermazione contro il Milan nel match di andata.

Sassuolo-Milan, le scelte di Dionisi

Dionisi, per la sfida contro il Milan, potrà nuovamente contare su Kyriakopoulos, al rientro dopo la squalifica. Il greco agirà sulla corsia di sinistra nella difesa a quattro neroverde, completata dai centrali Ferrari e Chiriches (in vantaggio su Ayhan) e dal terzino destro Muldur. In mezzo al campo spazio per la coppia Frattesi-Maxime Lopez, mentre Berardi, Raspadori e Traore saranno chiamati ad agire alle spalle di Scamacca. Pronti ad entrare a gara in corso Djuricic e Defrel.

Sassuolo-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro il Sassuolo, potrà contare sull'intera rosa a disposizione, eccezion fatta per il lungodegente Kjaer. Il modulo di partenza sarà il consueto 4-2-3-1, con Giroud al centro dell'attacco. Alle spalle del francese, insieme a Leao e Saelemaekers (in vantaggio su Messias), potrebbe essere confermato Krunic, con Kessie e Tonali in mezzo al campo. Nel caso in cui il tecnico dovesse invece optare invece per la carta Bennacer, sarebbe Kessie a portarsi sulla linea dei trequartisti. Nessun dubbio in difesa, dove la coppia centrale sarà formata da Kalulu e Tomori con le corsie laterali presiedute da Calabria ed Hernandez.

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

Sassuolo-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Sassuolo-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.