Sassuolo - Napoli 2-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Un pareggio che sembrava lontanissimo a metà della ripresa per il Sassuolo e che alla fine lascia l'amaro in bocca per quel gol annullato al 94' a Defrel. Partita che non offre grandi emozioni nel primo tempo, con ritmi bassi e squadre molto chiuse, attente a non farsi sorprendere. Da applausi il gol di Scamacca: numero da fuoriclasse con stop di petto e tiro in porta di potenza al volo su un cross dalla sinistra. Spalletti deluso dai suoi, che perdono la vetta della classifica.

Il tabellino

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (60’ Kyriakopoulos); Frattesi, Lopez (76′ Harroui), Traore (60’ Henrique); Berardi, Scamacca, Raspadori (88’ Defrel). A disp.: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ahyan, Peluso, Muldur, Harroui. All.: Alessio Dionisi.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly (79’ Juan Jesus), Mario Rui; Lobotka, Fabian (64’Politano); Lozano (72’ Demme), Zielinski, Insigne (45’ Elmas); Mertens (64’ Petagna). A disp.: Meret, Marpella, Ghoullam, Malcuit, Ounas. All.: Luciano Spalletti.

ARBITRO: sig. Pezzuto di Lecce

RETI: 52’ Fabian Ruiz, 60’ Mertens, 72’ Scamacca, 89’ Ferrari.

NOTE: ammoniti Rogerio, Berardi, Politano, Henrique, Demme.

