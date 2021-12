Sassuolo-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Sassuolo per confermarsi incubo delle “grandi”, il Napoli per continuare a volare in cima alla classifica di Serie A. Oggi alle 20,45 al Mapei Stadium sfida importante tra due squadre che stanno attraversando ottimi periodi di forma. I neroverdi, dopo una partenza lenta, hanno battuto il Milan in trasferta 3-1, un’impresa di certo non facile. I campani invece hanno allontanato la doppia sconfitta con Inter e Spartak Mosca con un brillante 4-0 sulla Lazio.

Sassuolo-Napoli: le scelte di Dionisi

Pochi cambi per Dionisi che dovrebbe puntare su molti degli uomini che hanno sbancato San Siro. Sulle corsie laterali difensive Muldur sembra in leggero vantaggio su Toljan, mentre a sinistra giocherà Rogerio. A centrocampo ancora da valutare le condizioni di Matheus Henrique, se non dovesse farcela al suo posto spazio per Traorè. Non cambiano le pedine in attacco con il tridente ibrido formato ancora da Berardi, Raspadori e Scamacca. Boga non rientra nemmeno nell’elenco dei convocati.

Sassuolo-Napoli: le scelte di Spalletti

Squadra che vince non ci sambia per Spalletti, anche perché le alternative non sono molte. Senza Osimhen, Anguissa e Manolas, il tecnico potrebbe confermare l’undici che ha stravinto contro la Lazio. Qualche piccolo dubbio in attacco con Mertens che vince il ballottaggio con Petagna ed Elmas che potrebbe strappare la maglia da titolare a Lozano. Ounas e Politano sono a disposizione ma non sembrano in grado di poter giocare novanta minuti

Sassuolo-Napoli: le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida di questa sera tra Sassuolo e Napoli sarà trasmessa in diretta streaming solamente da DAZN, niente Sky quindi. La partita potrà essere vista attraverso la App della piattaforma su televisioni di ultima generazione, console come Xbox e Playstation e ovviamente tablet, smartphone e pc. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo con Francesco Guidolin al commento tecnico.