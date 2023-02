Sassuolo-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Volare a più diciannove sull'Inter anche se solo per una notte e poi concentrarsi sulla Champions League. E'questa la missione del Napoli che affronta questa sera alle 20,45 il Sassuolo al Mapei Stadium. Gli azzurri sono primissimi in classifica e vedono da vicino il traguardo Scudetto, i prossimi avversari però sono in un buon momento e Dionisi, allontanata la crisi, vorrebbe provare a fermare la corsa della capolista per mettere il turbo verso la matematica salvezza.

Sassuolo-Napoli, le scelte di Dionisi

Niente Berardi per i padroni di casa che perdono ancora una volta per infortuno il proprio capitano e leader. In attacco quindi spazio al nuovo acquisto Bajrami insieme a Laurentiè e probabilmente ancora Defrel anche se Pinamonti si è ristabilito e insidia l'ex Sampdoria per la maglia da titolare. Fuori i terzini Muldur e Toljan, toccherà a Rogerio e Zortea, a centrocampo Maxime Lopez sembra favorito su Pedro Obiang.

Sassuolo-Napoli, le scelte di Spalletti

La sfida con l'Eintracht Francoforte di Champions League di martedì sera non influenzerà troppo le scelte di Spalletti. Il tecnico toscano potrebbe fare solo un po' di turnover inserendo Elmas a centrocampo al posto di Zielinski, Politano e non Lozano in attacco e forse Olivera a sinistra in difesa anche se in questo caso Mario Rui sembra ancora favorito. Indisponibile Raspadori che è alle prese con un problema muscolare, probabile un mese di stop per l'azzurro. In attacco niente riposo per la supercoppia Osimhen-Kvaratshkelia.

Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Defrel, Laurienté.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Sassuolo-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida di questa sera tra Sassuolo e Napoli sarà trasmessa in diretta tv e streaming solamente da DAZN sia sulla App che sul sito ufficiale della piattforma. Per chi ha anche un abbonamento Sky, le immagini saranno fruibili sul canale 214 Zona DAZN. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.