Sassuolo-Napoli, dove vederla in tv e streaming: probabili formazioni

Il nuovo Sassuolo di Bigica, all'esordio in Serie A dopo aver preso il posto di Dionisi, sfida al Mapei Stadium mercoledì alle 18, il Napoli di Calzona, ancora a caccia del primo successo sulla panchina azzurra dopo i pari con Barcellona e Cagliari. Sfida delicata per entrambi, i neroverdi devono fare punti per distanziare la zona retrocessione, mentre gli azzurri hanno l'obbligo di vincere per provare a tornare sul treno che porta in Europa, al momento distante e non poco.,

Sassuolo-Napoli, le scelte di Bigica

Unico sicuro assente nel Sassuolo sarà Viti, per il resto Bigica proverà a recuperare Berardi, anche sei il capitano non partirà titolare. Il primo undici del nuovo allenatore non sarà rivoluzionario, si riparte dal 4-2-3-1q con Lipani al fianco di Mathheus Hernrique, in attacco Pinamonti riferimento centrale con alle spalle Bajrami, Thorsdveidt e Laurentiè. Possibile l'esordio dal primo minuto di Kumbulla in difesa.

Sassuolo-Napoli le scelte di Calzona

Nel Napoli non sono stati convocati per la gara gli infortunati Cajuste e Ngonge. La formazione sembra essere già fatta con Di Lorenzo che torna a destra dopo la squalifica e il dubbio Natan-Ostigard al centro della difesa. Per il resto confermato il tridente offensivo con Osimhen, reduce da due gol in due partite da quando è tornato dalla Coppa d'Africa, e ai suoi lati Politano e Kvaratskhelia, nella speranza che il georgiano ritrova i guizzi di un tempo.

Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Kumbulla, Ferrari, Doig; Lipani, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Bigica

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia

Sassuolo-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli sarà trasmessa solamente da Dazn sul sito ufficiale e sulla App della piattaforma scaricabile su Snart TV, Firestick, smartphone, tablet e console.