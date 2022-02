Sassuolo - Roma 2-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Roma pareggia per 2 a 2 in casa del Sassuolo. Contro i neroverdi come all’andata la squadra di Mou trova il gol nel finale, questa volta con Cristante che salva i giallorossi dalla sconfitta. La Roma gioca una brutta partita affidandosi a molti lanci lunghi (imprecisi) e alle sole giocate dei singoli, al contrario del Sassuolo che mette in campo la qualità di cui aveva parlato Mou in conferenza stampa. La Roma però si fa male da sola con un pasticcio clamoroso di Rui Patricio che per poco non condanna la squadra alla sconfitta. Il portiere portoghese con Karsdorp si divide la poco invidiabile nomina di peggiore in campo.

Il tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (35' st Ayhan), Lopez, Henrique (22' st Harraoui); Berardi (39' st Ceide), Defrel (35'st Ruan), Traore. A disposizione: Pegolo, Satalino, Peluso, Rogerio, Ciervo, Magnanelli, Oddei, Samele. Allenatore: Dionisi

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini (32' st Veretout), Smalling, Kumbulla; Karsdorp (38' st Perez), Mkhitaryan, Oliveira (24' st Cristante), Vina (31' st Maitland-Niles); Pellegrini; Afena-Gyan (24' st Shomurodov), Abraham. A disposizione: Boer, Fuzato, Keamitsis, Bove, Darboe, Diawara, Zalewski. Allenatore: Mourinho

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

MARCATORI: 46' pt Abraham (R) su rigore, 2' st autogol Smalling (S), 28' st Traore (S), 49' st Cristante (R)

NOTE: Espulsi: Al 33' st Ferrari (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Ferrari, Berardi, Lopez (S); Mancini, Kumbulla (R). Recupero: 4' pt, 6' st.

