Sassuolo-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Roma prova a cancellare l’amaro epilogo del derby dando conferma della sua vocazione esterna al Mapei Stadium. Quattro le vittorie consecutive in campionato - che diventano cinque considerando il blitz ad Helsinki in Europa League - per i giallorossi in trasferta, dove sono imbattuti in serie A e nella competizione continentale da poco meno di due mesi. Di fronte un Sassuolo a secco di punti e gol da due giornate, con alle spalle trenta giorni al passo (sei punti in sei partite) e chiamato anche ad invertire un trend negativo contro la squadra capitolina: nel massimo campionato una sola vittoria (4-2 a febbraio 2020) con otto pareggi e nove sconfitte, sebbene il bilancio sia migliore nelle ultime quattro partite casalinghe in cui sono arrivate un’affermazione e tre pareggi. In casa Roma c’è l’intenzione di sfruttare adeguatamente gli ultimi due turni prima del...letargo invernale: dopo Reggio Emilia arriva all’Olimpico il Torino, e due “en-plein” significherebbero restare saldamente agganciata al treno Champions nel gruppo delle prime di una graduatoria che, al momento, presenta una frattura dall’ottava piazza in giù.

Sassuolo-Roma, le scelte di Dionisi

L’allenatore degli emiliani, oltre a Muldur e Defrel, potrebbe essere costretto a rinunciare anche a Berardi a causa di un fastidio muscolare, ma si attende la rifinitura per valutare una possibile presenza almeno in panchina. Nel tridente offensivo Pinamonti al centro (in vantaggio su Alvarez) con ai lati Laurentiè – al rientro dopo la squalifica – ed il diciottenne D’Andrea, titolare nelle ultime due, a candidarsi nuovamente per un posto dal 1’ a scapito di Traorè. A centrocampo ancora Frattese e Maxime Lopez, la terza maglia da titolare potrebbe finire sulle spalle di Thorstvedt, ma resta viva l’opzione Harroui mentre sembra destinato ad una nuova panchina Matheus Henrique. Tra i pali si sistemerà Consigli, esterni bassi Toljan a destra e sul versante mancino Rogerio più di Kyriakopoulos (spendibile anche a sinistra sul fronte d’attacco), mentre in mezzo accanto a Ferrari dovrebbe essere riconfermato Erlic, ma in chiave turn-over resta in piedi l’ipotesi Ayhan.

Sassuolo- Roma, le scelte di Mourinho

L’infortunio di Pellegrini, fermato da un problema al flessore, obbliga il tecnico portoghese a correre ai ripari. Diverse le ipotesi: da Zaniolo a supporto del tandem Abraham-Belotti, al sacrificio di una delle due punte con l’utilizzo di Volpato dal 1’ fino allo spostamento tra le linee di El Shaarawy, il quale però potrebbe trovare spazio anche sulla fascia sinistra vista l’indisponibilità di Spinazzola. Soluzione questa che aprirebbe il ballottaggio sulla corsia opposta tra Karsdorp, Celik (rientrato nel derby) e uno Zalewski che ha già operato sul settore destro. Nel cuore della mediana rifiaterà uno tra Cristante, Camara e Matic, mentre nelle retroguardia a protezione di Rui Patricio non è da escludere il passaggio di consegne tra Ibanez e Kumbulla: col brasiliano in campo, ci sarebbe spazio per un turno di pausa da concedere a Smalling.

Sassuolo- Roma, le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Thorstved, D’Andrea, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy, Zaniolo, Volpato, Abraham. All. Mourinho

Sassuolo-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sassuolo-Roma sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.