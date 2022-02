Sassuolo-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo l’uscita di scena dalla Coppa Italia – con tanto di polemiche e sfuriata di Mourinho nello spogliatoio riportata dai giornali – la Roma cerca al Mapei Stadium riscatto ma soprattutto punti. Quelli che servono nella rincorsa all’Europa, quelli che soprattutto in trasferta mancano visto che i giallorossi, lontano dalla capitale, hanno perso sei volte su undici, viaggiano ad una media di 1,36 punti a incontro (pochi per pensare in grande) ed hanno già incassato 18 gol. L’ultimo acuto della Roma a Sassuolo risale al maggio 2018, a cui hanno fatto seguito una sconfitta e due pareggi. La gara appare delicata anche dal punto di osservazione emiliano: la squadra di Dionisi non vince in Serie A davanti al proprio pubblico da metà dicembre (2-1 alla Lazio), incontro a cui hanno fatto seguito i capitomboli con Bologna e Verona (sette reti incassate) e il pareggio col Genoa. Anche i neroverdi, in settimana, hanno salutato la Coppa Italia (sconfitta allo Stadium contro la Juventus) e nella graduatoria del massimo campionato stazionano al dodicesimo posto, equidistanti dalla zona Europa e da quella retrocessione.

Sassuolo-Roma , le scelte di Dionisi

La contemporanea squalifica di Raspadori e Scamacca assottiglia le scelte offensive, per cui il tridente avanzato sarà composto da Berardi, Defrel e Traorè (con Ceide alternativa al terzo). Centrocampo a tre con Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique (Harroui e Magnanelli pronti a dare man forte partendo dalla panchina), mentre in difesa davanti a Consigli le imperfette condizioni di Ayhan suggeriscono l’utilizzo dal 1’ di Chiriches e Ferrari come coppia centrale. Più incertezza sugli esterni: l’indisponibilità di Toljan lancia il ballottaggio tra Muldur e Ruan sulla destra, mentre a sinistra Rogerio dovrebbe riprendersi la maglia da titolare a scapito di Kyriakopoulos.

Sassuolo-Roma , le scelte di Mourinho

Due i forfait sicuri: quello di Zaniolo squalificato e di Ibanez (distrazione al legamento collaterale del ginocchio sinistro, ne avrà per un mese). Con la conferma della difesa a tre davanti a Rui Patricio, il pacchetto arretrato sarà quindi composto da Mancini-Smalling-Kumbulla. Il rientro di Pellegrini aumenta la concorrenza nel cuore del centrocampo: favoriti Oliveira e Cristante su Veretout, mentre sui binari laterali si posizioneranno Karsdorp e Maitland-Niles, e Vina inizialmente in panchina. Abraham, alle prese con un affaticamento muscolare, non dovrebbe mancare (in preallarme Shomurodov) e sarà innescato sulla tre quarti da Mkhitaryan. Variante 4-2-3-1 con il sacrificio di un centrale difensivo (Kumbulla) per un trequartista: Felix o El Shaarawy, oppure entrambi con l’arretramento di Pellegrini a comporre la diga mediana insieme a uno tra Oliveira e Cristante.

Sassuolo-Roma , le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique, Berardi, Defrel, Traorè. All. Dionisi

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Maitland-Niles, Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho

Sassuolo-Roma , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sassuolo-Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.