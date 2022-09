Sassuolo-Salernitana, arbitra Ferrieri Caputi: la prima volta di una donna in Serie A

Domenica 2 ottobre verrà scritta una pagina storica del calcio italiano. Per la prima volta una partita di Serie A sarà arbitrata da una donna: si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi, promossa nel gruppo delle giacchette nere con i requisiti per dirigere le squadre del massimo campionato in estate ma ancora non designata come direttore di gara.

Ferrieri Caputi prima donna ad arbitrare in Serie A

La toscana in questa stagione infatti è stata quarto ufficiale in Monza-Udinese, ha diretto Sampdoria-Reggina di Coppa Italia, e poi in B ha fischiato in Modena-Frosinone e Brescia-Perugia. Adesso per lei è il momento di approdare in Serie A in una gara importante perché il Sassuolo vincendo potrebbe affacciarsi nelle parti alte della classifica, mentre la Salernitana si deve rialzare dopo il ko interno con il Lecce, senza contare che proprio i campani sono stati al centro di alcuni episodi contestati in questo inizio di stagione, non solo nella gara con la Juventus.

Maria Sole Ferrieri Caputi quindi domenica alle 15 entrerà nella storia del calcio italiano e lo farà a soli 32 anni. Un talento precoce che per affermarsi ha dovuto fare tanta strada, e molta gavetta. A 25 anni infatti ha iniziato a fischiare nei campio di Serie D, a 31 ha diretto il primo confronto in Serie B e poi il primo in Coppa Italia. Ora è tempo di fischiare dove tutti sognano di approdare, calciatori, dirigenti, allenatori e arbitri, puntando magari ancora più in alto. La prossima edizione dei Mondiali, in Qatar a novembre, sarà infatti la prima con tre arbitri donna nella lista dei trentasei scelti per dirigere le gare. La storia la scriveranno Mukansanga, Yamashita e Frappart, chissà che un giorno anche Maria Sole Ferrieri Caputi non possa arrivare fino alla competizione più importante del pianeta.