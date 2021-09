Sassuolo-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sfida tra formazioni in crisi oggi al Maperi Stadium. I padroni di casa del Sassuolo arrivano alla partita dopo tre sconfitte di fila e con soli quattro punti in classifica. Peggio ha fatto la Salernitana che ha ottenuto il suo primo punto nel turno infrasettimanale contro il Verona, per il resto quattro sconfitte con ben 14 reti al passivo.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Salernitana

Dionisi deve trovare il modo per rialzare i suoi e il grande dubbio della vigilia è Domenico Berardi. L’azzurro non è al meglio, venerdì non si è allenato, ma dovrebbe farcela. Gocherà lui insiema a Boga e Djuricic alle spalle di Raspadori in attacco. Pochi dubbi per le altre maglie, in regia torna Maxime Lopez, in difesa coppia titolare Chiriches-Ferrari, a destra gioca Muldur, Toljian non è nemmeno tra i convocati.

Castori non cambia la sua Salernitana, continua sulla strada del 3-5-2 e non avrà a disposizione Ribery, ai box per infortunio. In attacco spazio alla coppia Gondo-Simy, sugli esterni la novità sarà Jaroszinski, confermata la difesa a tre davanti a Belec con Gagliolo, Strandberg e Gyomber a protezione di Belec. Tra i campani fuori per infortunio anche Ruggeri, Aya e Capezzi. Di seguito lo schema con le probabili formazioni del match

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Jaroszinski; Gondo, Simy.

Dove vedere Sassuolo-Salernitana in diretta tv e streaming

Sarà solamente DAZN a trasmettere la gara con i soliti canali, App su console come Playstation e Xbox, smart tv, pc tablet e smartphone, oppure per lo streaming sarò attivo anche il sito internet ufficiale della piattaforma. Il commento dell gara sarà del giornalista Andrea Calogero e dell’ex attaccante Fabio Bazzani.