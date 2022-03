Sassuolo - Spezia 4-1: tabellino e dove vedere gli highlights

Vittoria importante per il Sassuolo che comincia a intravedere una possibilità di puntare all’Europa, anche se ormai i punti in palio non sono più tantissimi. I neroverdi rimangono comunque in grande crescita e allungano la striscia positiva portandola a quattro vittoria e un pareggio. Equilibrata la partita tra Sassuolo e Spezia nei primi minuti, senza grandi emozioni nel primo quarto d’ora di gioco. Poi la gara si infiamma al 15’ quando Frattesi entra in area servito da Berardi e viene atterrato da Kovalenko: per l’arbitro Volpi non ci sono dubbi ed è rigore, confermato anche dal VAR. Sul dischetto va Domenico Berardi che calcia forte a fil di palo e l’ex canarino Provedel non ci può arrivare.

Articolo su Modena Today

Il tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (84’ Harroui), Lopez, Henrique (84’ Magnanelli); Berardi (90’ Ceide), Defrel (68′ Scamacca), Traorè (90’ Oddei). A disp.: Vitale, Pegolo, Rogerio, Ciervo, Peluso, Chiriches, Tressoldi. All.: Alessio Dionisi

SPEZIA (4-3-1-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Kovalenko; Gyasi (74′ Manaj), Verde (74′ Agudelo). A disp.: Zoet, Zovko, Hristov, Podgoreanu, Ferrer, Antiste, Sher, Nguiamba, Bertola. All.: Thiago Motta

ARBITRO: sig. Volpi di Arezzo.

RETI: 17′ (rig.) e 48′ Berardi, 36′ Verde, 78’ Ayhan, 81’ Scamacca