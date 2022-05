Sassuolo - Udinese 1-1: tabellino e dove vedere gli highlights

Gara divertente che termina con un punto a testa tra Sassuolo e Udinese. I neroverdi la sbloccano subito, poi i bianconeri rispondono nel finale.

Arriva subito il vantaggio del Sassuolo che al 6’ sblocca il risultato con Scamacca che manda in rete un bel cross di Raspadori. La partita poi è molto accesa e divertente, con continui rovesciamenti di fronte. Al 17’ ci prova Pussetto calciando da fuori area, ma il suo tiro è facile presa per Consigli. Due minuti più tardi è Pereyra a sfiorare il palo e poi ci mette lo zampino anche Deulofeu che impegna il portiere neroverde in una grande parata. Torna a farsi vedere il Sassuolo con Frattesi che mette troppa potenza nel tiro che termina alto. Al 31’ è Berardi a farsi vedere che trova la chiusura provvidenziale di Perez. Ancora Consigli poi deve opporsi a Deulofeu e nel finale di primo tempo Berardi calcia con poca precisione. Nella ripresa è l’Udinese a fare la partita e a creare le occasioni più pericolose, ancora con Deulofeu e Makengo che sono però troppo imprecisi. Al 77’ va in gol Nuytinck in tap in sulla ribattuta di Consigli, ma l’arbitro subito annulla per fuorigioco, poi dopo aver consultato il VAR il gol viene assegnato ed è 1-1. Nel finale pressa il Sassuolo per cercare il nuovo vantaggio che però non arriva.

Il tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur (86' Ruan), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus Henrique, Lopez, Frattesi (86' Traore); Berardi, Scamacca (65' Defrel), Raspadori. A disp.: Pegolo, Satalino, Magnanelli, Rogerio, Djuricic, Ciervo, Peluso, Ceide, Chiriches. All.: Alessio Dionisi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez (61' Nuytinck); Molina (61' Soppy), Pereyra (74' Samardzic), Walace, Makengo, Udogie; Pussetto (61' Nestorovski), Deulofeu. A disp.: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Ballarini, Benkovic. All.: Gabriele Cioffi

ARBITRO: sig. Marcenaro della sezione di Genova

RETI: 6' Scamacca, 78' Nuytinck

NOTE: ammoniti Perez, Becao, Ayhan, Kyriakopoulos.

