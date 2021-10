Sassuolo-Venezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Mapei Stadium ospita una sfida andata in scena in serie C ma inedita sia in serie A che nel campionato cadetto ed in Coppa Italia. Di fronte Sassuolo e Venezia, appaiate in classifica ad otto punti e accomunate da una scarsa propensione al gol (nove per i neroverdi, sei per i veneti in fondo alla graduatoria delle reti realizzate in compagnia della Salernitana). I lagunari sono a caccia del quarto risultato utile consecutivo ed inseguono quella vittoria esterna che costituirebbe un piccolo record: infatti sommando le trasferte dei due ultimi tornei disputati in A, i veneti lontano dal pubblico di casa hanno fatto bottino pieno solamente una volta. Per il Sassuolo, reduce dal pareggio di Genova, c’è anche da invertire il trend di un Mapei Stadium dove si segna col contagocce: è l’impianto della massima serie dove le reti si sono gonfiate di meno, 1.3 gol di media a match (cinque reti totali in quattro partite). Due i gol realizzati dagli emiliani, tre quelli subiti.

Sassuolo-Venezia, le scelte di Dionisi

Boga non sarà della partita, mentre Traoré sì. La conferma arriva, nella conferenza stampa della vigilia, direttamente dall’allenatore degli emiliani che recupera anche Ayhan. Davanti a Consigli dovrebbero accomodarsi Toljan, Chriches, Ferrari e Rogerio, mentre in mediana spazio a Maxime Lopez e Frattesi (ma attenzione alla sorpresa Abdou Harroui). Il recupero di Traoré allarga ulteriormente la varietà di soluzioni, ma quella più probabile contempla come terminale offensivo Scamacca (dopo la doppietta contro il Genoa) che potrebbe essere supportato da Berardi, Raspadori e Djuricic.

Sassuolo-Venezia, le scelte di Zanetti

Sono soprattutto legati alla difesa i dubbi del tecnico dei veneti: davanti al portiere Romero sfida Mazzocchi-Ebuhei per un posto nella corsia destra, in mezzo ballottaggio tra Svoboda e Caldara mentre sulla sinistra sono Haps e Molinaro in concorrenza per partire dal 1’. Vacca è uscito malconcio dall’ultima partita, ma dovrebbe regolarmente essere nell’undici titolare, che dovrebbe contemplare anche Crnigoj e Busio, con Ampadu alternativa per uno dei primi due. La botta alla caviglia accusata nel match contro la Fiorentina ha messo fuori causa Johnsen: in avanti spazio dunque a Okereke ed Aramu in appoggio ad Henry.

Sassuolo-Venezia, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério, Frattesi, Lopez, Berardi, Raspadori, Djuricic, Scamacca. All. Dionisi

Venezia (4-3-3): Romero, Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps, Crnigoj, Vacca, Busio, Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti

Sassuolo-Venezia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sassuolo-Venezia sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.