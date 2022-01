Sassuolo - Verona 2-4: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

L'Hellas ritrova il sorriso dopo l'amaro epilogo con la Salernitana, e soprattutto ritrova il miglior Antonin Barak. Un match, quello giocato alle 12.30 al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo, aperto in mattinata con due novità importanti sul fronte scaligero: la negativizzazione di tutti i giocatori della rosa precedentemente colpiti dal Covid e la cessione di Magnani in prestito con diritto di riscatto alla Sampdoria. L'incontro si accende sin da subito con le avanzate gialloblù, che attaccano con insistenza già dai primi minuti. Al 17' il gol in spizzata di Günter viene annullato per fuorigioco del difensore, ma è il preludio al vantaggio confermato del Verona, arrivato al 38'. Barak si infila in area e, dopo un rimpallo, libera Caprari sulla zona sinistra dell'area. Da lì il trequartista romano non sbaglia il colpo col sinistro, infilando un diagonale preciso.

Marcatori: 37’ p.t. Caprari (V), 44’ p.t. Barak (V), 8’ s.t. Scamacca (S), 11’ s.t. Barak (V, rig.), 23’ s.t. Defrel (S), 45’ + 4’ s.t. Barak (V).



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches (35’ s.t. Ayhan), Ferrari, Rogerio; Frattesi (35’ s.t. Harroui), Lopez; Muldur (17’ s.t. Defrel), Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca. All. Dionisi.



Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (35’ s.t. Bessa), Gunter, Casale; Depaoli (23’ s.t. Faraoni), Tameze (35’ s.t. Coppola), Veloso, Lazovic; Barak, Caprari (40’ s.t. Kalinic); Simeone ( 23’ s.t. Lasagna). All. Tudor.



Arbitro: Prontera.



Ammoniti: 13’ s.t. Kyriakopoulos (S), 15’ s.t. Depaoli (V), 19’ s.t. Ceccherini (V), 40’ s.t. Ferrari (S), 44’ s.t. Montipò (V), 45’ + 1’ s.t. Kalinic (V).

Sassuolo - Hellas Verona 2-4

