Sassuolo-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ un Sassuolo in forma, come testimonia il 5-1 ad Empoli - ma anche gli otto risultati utili nelle ultime nove gare – quello che attende al Mapei Stadium il Verona, in una sfida pesantemente condizionata dalle defezioni che assottigliato l'elenbco dei disponibili di ambedue le formazioni. Sono 21 i confronti nella storia tra Sassuolo e Verona, con 11 successi neroverdi e 7 gialloblù: gli ultimi precedenti sono a forti tinte neroverdi, con cinque vittorie emiliane ed un pareggio, i veneti infatti non vincono dal 25 novembre 2017. Sarà una sfida all’insegna della verve offensiva di due formazioni che stanno vivendo le loro migliori annate dal punto di vista realizzativo in Serie A, considerando le prime 21 giornate di campionato: 36 centri per il Sassuolo, 37 per il Verona. Punti di forza dei rispettivi attacchi, Raspadori (sei reti), e Scamacca (otto) che hanno già eguagliato il loro bottino di marcature di tutto lo scorso campionato, ma anche il “Cholito” Simeone, a secco da quattro gare, il quale però è andato a segno in due delle ultime tre trasferte in casa del Sassuolo in Serie A (con le casacche di Cagliari e Fiorentina).

Sassuolo-Verona, le scelte di Dionisi

Per il tecnico degli emiliani c’è il possibile ricorso al 4-2-3-1 viste le numerose assenze: quindi Consigli tra i pali, Toljan e Rogerio al lati della difesa con Ferrari ed uno tra Ayhan e Chiriches in mezzo. Sulla linea mediana si dovrebbero sistemare Frattesi – recuperato in extremis – e Maxime Lopez, nella trequarti Muldur avanzato sul settore destro tra le linee a fare le veci di Berardi insieme a Defrel e Raspadori per innescare Scamacca unica punta. Variante 4-3-3 con Harroui a centrocampo ed il sacrificio di Muldur, che al pari di Kyriakopoulos resta comunque spendibile per una maglia come esterno basso.

Sassuolo-Verona, le scelte di Tudor

Uomini praticamente contati per il tecnico dell’Hellas, a partire dalla porta dove Pandur rileverà Montipò ancora positivo al Covid come molti altri appartenenti alla rosa degli scaligeri. Terzetto difensivo composto da Casale, Günter e Ceccherini, mentre la linea mediana prevederà la coppia Tameze-Veloso al centro. A tutta fascia agiranno il nuovo acquisto Depaoli a destra e Lazovic a sinistra, in avanti sicuri Simeone e Caprari, ballottaggio per un maglia da titolare tra Barak e Lasagna. Convocabili, dopo il tampone d’uscita negativo, Magnani, Cancellieri e Ragusa.

Sassuolo-Verona , le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Maxime Lopez, Muldur, Raspadori, Defrel, Scamacca. All. Dionisi

Verona (3-4-2-1): Pandur, Casale, Günter, Ceccherini, Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic, Barak, Caprari, Simeone. All. Tudor

Sassuolo-Verona, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sassuolo-Verona sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.