Il Sassuolo vince il Torneo di Viareggio

l Sassuolo Under 18 trionfa alla Viareggio Cup 2022 bissando il successo del 2017. I ragazzi di Emmanuel Cascione hanno vinto l’ambito trofeo al termine di una gara combattuta e sofferta terminata ai calci di rigore. Implacabili dagli undici metri i neroverdi mentre per l’Alex Transfiguration ha fallito il tiro Ahmed Lanre.

Buono l’approccio al match dei neroverdi. E’ del Sassuolo la prima palla gol al 13’ con Leone servito in area, buono il dribbling a rientrare, debole però il sinistro che Olisa controlla a terra. Al 20’ Baldari semina avversari e viene atterrato qualche metro fuori area, punizione che Leone calcia alta sopra la traversa. Rispondono i nigeriani con Obasi al 22’, tiro alto dal limite dell’area e con un sinistro rasoterra di Okoro al 33’ che esce alla destra di un Theiner comunque sulla traiettoria. Al 37’ azione neroverde sulla destra che manda al tiro Ferrara, la posizione è defilata, la palla finisce sull’esterno della rete. L’ultimo tentativo del primo tempo è del Sassuolo con un cross dalla destra di Mandrelli sul quale interviene in area di prima intenzione Ferrara ma il suo destro finisce alto. Squadre al riposo sullo 0-0. Al 64’ grandi proteste dei neroverdi per un tocco di mani in area nigeriana, pare rigore netto ma l’arbitro sorvola. Al 67’ brivido per il Sassuolo con un destro di Ezekiel che colpisce il palo esterno alla sinistra di Theiner. L’Alex aumenta il ritmo e alza il baricentro, il Sassuolo si difende con ordine e cerca di ripartire. Al 79’ potente destro dai venti metri di Akinsanmiro che si stampa sul palo, sulla respinta ci prova Ogundana ma Theiner non si fa sorprendere.

Al 90’ occasione d’oro per Sighinolfi che entra in area dalla destra e calcia in diagonale, palla fuori di poco sul palo lontano. I tempi regolamentari terminano 0-0, si va ai supplementari che si aprono con una parata di Theiner su tiro di Ezekiel. Al 99’ una buona palla capita sui piedi di Sasanelli, l’attaccante neroverde giunge in area e cerca l’assist anziché il tiro, la difesa recupera. Passano due minuti e Moshood scaglia un potente destro che centra il palo, rimangono vive le possibilità dei neroverdi. Iniziativa di Leone al minuto 106 che entra in area e giunto quasi sul fondo prova un tiro cross che non sortisce effetti. La stanchezza ormai è padrona del campo e il match scivola lentamente verso i calci di rigore.

L’ordine dei tiri dal dischetto: Loeffen (gol), Akinsanmiro (gol), Toure (gol), Ahmed (palo), Sighinolfi (gol), Moshood (gol), Sasanelli (gol), Ezekiel (gol), Leone (gol).

Il tabellino

ALEX TRANSFIGURATION (4-1-4-1): Olisa; Odunsi, Alfred, Oyedele, Oladimeji; Ogungbe; Okoro (12’ st. Ogundana), Agbede (12’ st. Ezekiel), Akinsanmiro, Obasi (43’ st. Moshood); Ahmed. A disp.: Amaechi, Yabuku, Anioliefota, Abubakar. All.: Ibe.

SASSUOLO (4-3-3): Theiner; Mandrelli (43’ st. Ughetti), Loeffen, Cannavaro, Martini; Kumi, Toure, Zafferri (25’ st. Lolli); Baldari (15’ st. Sasanelli), Ferrara (25’ st. Sighinolfi), Leone. A disp.: Bonucci, Incerti, Catanzaro, Cinquegrano, Foresta, Cottone, Loporcaro, Lombardo, Henriksen, Bruno. All.: Cascione.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Garzelli di Livorno e Berti di Prato.

Sequenza rigori: Loeffen (S) gol, Akinsanmiro (A) gol, Toure (S) gol, Ahmed (A) palo, Sighinolfi (S) gol, Moshood (A) gol, Sasanelli (S) gol, Ezekiel (A) gol, Leone (S) gol.

Note: ammoniti Toure (S), Oyedele (A), Moshood (A), Leone (S).