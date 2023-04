Il Sassuolo vince la Viareggio Cup 2023

Il Sassuolo vince la 73a Viareggio Cup, bissando il trionfo dell'edizione 2022. La formazione neroverde supera 2-1 il Torino nella finale disputata allo stadio "Ferracci" di Torre del Lago. Partono meglio i granata, pericolosi al 9' con Ceica (conclusione ribattuta). I campioni in carica rispondono con i tentativi di Lolli (16') e Baldari (21') disinnescati da Servalli. Dall'angolo seguente alla seconda parata del portiere del Torino nasce il vantaggio del Sassuolo: è Corradini, di testa, a spingere il pallone in rete. Il Torino ha però il merito di reagire prontamente e al 26' pareggia grazie al tap-in di Capac dopo la corta respinta di Theiner sul tiro di Corona. Tra il 30' e il 36' la squadra di Pedone va tre volte vicina al 2-1, due con Mata e una con Baldari. Nella ripresa i ritmi calano vistosamente, come le occasioni: al 32' il Sassuolo si riporta avanti con il colpo di testa di Baldari, ancora sugli sviluppi di un angolo, battuto da Mata. L'assalto dei granata, per quanto generoso, si rivela improduttivo. Il Sassuolo si impone 2-1 e alza al cielo la terza Coppa Carnevale della sua storia, dopo quelle del 2017 e del 2022.

I PREMI INDIVIDUALI

Questi tutti i premi individuali assegnati al termine della 73a Viareggio Cup: 13° Golden Boy Viareggio Cup: Alexandru Capac (Torino), capocannoniere del Torneo: Simone Leonardi (Sampdoria), 9 reti; miglior portiere del Torneo: Daniel Theiner (Sassuolo), miglior difensore del Torneo - premio «Mauro Bellugi»: Francesco Corradini (Sassuolo); miglior difensore della finale - premio «Gianluca Signorini»: Beidi Gallea (Torino), allenatore della squadra vincitrice - premio «Sergio Vatta»: Francesco Pedone (Sassuolo); allenatori delle squadre finaliste: Francesco Pedone (Sassuolo) e Antonino Asta (Torino).

SASSUOLO-TORINO 2-1: il tabellino

SASSUOLO (4-2-3-1): Theiner; Parlato (27' st. Rovatti), Corradini, Loeffen, Cinquegrano; Lolli (27' st. Rigo), Foresta; Loporcaro (6' st. Piantedosi), Mata, Baldari (40 st'. Ackah); Ajayi (6' st. Caragea). A disp.: Zouaghi, Scacchetti, Henriksen, Petrosino, Okojie, Knezovic, Sandro, Fontana, Deri, Railian. All.: Pedone.

TORINO (4-3-3): Servalli; Rettore, Gallea, Makadji, Gaj; De Marco (1' st. Barzago), Azizi (34' st. Marchioro), Vaiarelli (13' st. Perciun); Ceica (1' st. Dalla Vecchia), Corona (13' st. Iacovoni), Capac (34' st. Giovannini). A disp.: Brezzo, Ceschin, Gabellini, Maset, Roszak. All.: Asta.

Arbitro: Ghersini di Genova. Assistenti: Raspollini di Livorno - Saccenti di Modena.

Reti: 21' pt. Corradini (S), 26' Capac (T); 32' st. Baldari (S).

Note: ammonito Gallea (T).