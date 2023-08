Inter, come giocherebbe con Scamacca: la formazione

Abbandonata ormai da tempo la pista Romelu Lukaku, con il belga "colpevole" di aver tradito i nerazzurri flirtando con la Juventus, l'Inter si è messa alla ricerca di un nuovo attaccante da inserire nell'organico a disposizione di Simone Inzaghi. L'arrivo del solo Marcus Thuram, infatti, non può bastare a sopperire agli addii di Big Rom e di Edin Dzeko, quest'ultimo passato al Fenerbahce. Dopo i sondaggi per Morata e Balogun, ha ripreso piede negli ultimi giorni la strada che porta a Gianluca Scamacca, reduce da una stagione non certo esaltante al West Ham. Marotta spera di poter trovare l'intesa con il club inglese già entro la fine della prossima settimana, mentre l'accordo di massima con il giocatore, fortemente desideroso di approdare a Milano, sarebbe già stato trovato.

Inter, la probabile formazione con Scamacca

L'arrivo di Scamacca permetterebbe a Inzaghi di poter contare finalmente su una vera e propria prima punta, dato che né Lautaro Martinez, né Thuram e né Correa hanno queste caratteristiche. L'ex centravanti del Sassuolo, verosimilmente, andrebbe quindi a comporre il tandem offensivo insieme al "Toro", con Thuram che costituirebbe la prima alternativa. In uscita, invece, Correa, ormai ritenuto non più centrale al progetto nerazzurro.

Il centrocampo, invece, è già definito, con Barella, Calhanoglu e Frattesi in mediana e Dimarco a sinistra. Un ballottaggio rimane a destra, dove Cuadrado, apparso particolarmente brillante nelle prime amichevoli, potrebbe seriamente insidiare la titolarità di Dumfries. Per quanto riguarda la difesa, ad oggi, il terzetto titolare è quello formato da Darmian, Acerbi e Bastoni, con De Vrij e Bisseck come alternative. Ancora da risolvere, infine, il rebus portiere, con i nerazzurri che sperano ancora di chiudere per Yann Sommer.

Questa, nel dettaglio, l'ipotetica formazione tipo: