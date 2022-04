Scamacca rinnova con il Sassuolo, ma dietro l'angolo c'è sempre l'Inter

Un rinnovo che sa di strategia. Il Sassuolo prolunga il contratto con il suo bomber Gianluca Scamacca, 23 anni, rivelazione della serie A e uomo del futuro anche per la Nazionale italiana: 32 presenze e 13 gol in tutte le competizioni finora. Ma il nuovo contratto, con scadenza 2026 e un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale (da 400mila euro netti annui a 800mila, circa 1,5 milioni lordi), potrebbe essere solo una mossa del club emiliano in chiave mercato: Scamacca è infatti destinato a salutare il Sassuolo la prossima estate. Inter e Milan stanno per aprire un derby di mercato per assicurarselo, naturalmente a suon di milioni. "A gennaio abbiamo detto no a offerte di 25 milioni, il suo cartellino ne vale almeno 40", le parole chiarissime dell'a.d. del Sassuolo Carnevali.

L'asta sarà affollatissima la prossima estate: anche la Juventus e il Napoli sono interessate all'attaccante cresciuto nella Roma. E poi c'è l'estero, incognita che potrebbe sparigliare le carte e far saltare i progetti delle big italiane. Al momento è l'Inter la favorita: il bomber del Sassuolo ha fatto già sapere che gradisce la destinazione nerazzurra, e il club di Zhang sembra il più convinto di voler investire la cifra chiesta dagli emiliani per bruciare sul tempo le rivali. A Milano, poi, sponda Pinetina, piace anche Frattesi: pronta l'operazione per la combo di talenti sassuolesi, prossimi perni anche dell'Italia.

Per il giocatore classe 1999 si tratterebbe del salto tanto atteso, dopo le varie esperienze italiane – in Serie A con il Genoa e il Sassuolo – e dopo il trasferimento al PSV Eindhoven in giovanissima età, direttamente dal settore giovanile della Roma.

Il comunicato

"L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Gianluca Scamacca (1999, attaccante) fino al 30 Giugno 2026".