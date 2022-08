Scambio Cristiano Ronaldo-Osimhen, arriva la smentita

E' la voce del giorno, quella che arriva dall'Inghilterra e che manda in tilt il mondo del calciomercato. Il Manchester United avrebbe proposto al Napoli lo scambio Cristiano Ronaldo-Osimhen con il benestare del superagente Jorge Mendes che sta cercando di piazzare il suo assistito portoghese in una squadra che parteciperà alla prossima Championa League.

Le voci sul scambio Cristiano Ronaldo-Osimhen

Da qui è partita una giornata frenetica, con notizie una dietro l'altra, un nome come Cristiano Ronaldo tiene incollati tutti davanti all tv, anche a Napoli dove sulla questione è intervenuto perfino un tesserato azzurro come Mario Rui spiegando che sarebbe accolto con grande felicità da tutto lo spogliatoio. I problemi nella trattativa sarebbero però tantissimi, dallo stipendio del fenomeno lusitano alla valutazione di Osimhen da parte del Napoli visto che molte testate hanno spiegato che oltre al portoghese gli azzurri avrebbero voluto una montagna di milioni.

La smentita sullo scambio Cristiano Ronaldo-Osimhen

Tante voci, tanti rumors e mille parole che l'agente del nigeriano Roberto Calenda cancella con una nota di poche righe: "Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni". Alla fine di una lunga giornata di calciomercato è questa smentita a chiudere alla possibilità di un super scambio Cristiano Ronaldo-Osimhen tra Manchester United e Napoli.