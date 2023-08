Scambio Vlahovic-Lukaku, quando si può chiudere l'affare

Ormai, la Juventus, non si nasconde più: i bianconeri vogliono Romelu Lukaku. Sì, perché a richiedere espressamente alla dirigenza Big Rom è stato il tecnico Massimiliano Allegri, convinto che il belga sia il giocatore ideale per rinforzare il reparto offensivo della sua squadra. Anche a costo di sacrificare Dusan Vlahovic, arrivato a Torino nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per 70 milioni di euro più 10 di bonus. Proprio il cartellino del serbo è stato infatti inserito nella trattativa per arrivare all'ex centravanti dell'Inter, con la Vecchia Signora che, nel caso in cui l'operazione andasse a buon termine, potrebbe usufruire di un conguaglio a proprio favore.

I dettagli dell'operazione

Partiamo dalla valutazione che il Chelsea ha fatto per Romelu Lukaku: 40 milioni di euro. Una cifra che rappresenta la metà esatta di quanto viene valutato invece Vlahovic, la cui quotazione è stata fissata dalla Juventus a 80 milioni. Ciò significa che, nel caso di scambio tra il belga ed il serbo, rimarrebbe da colmare una distanza di 40 milioni. Data la volontà di entrambi i club di portare a termine l'affare, si potrebbe però chiudere con l'inserimento di un conguaglio da parte del Chelsea di 30-35 milioni. Già raggiunta, invece, l'intesa con i giocatori: per Lukaku è pronto un triennale da 9 milioni a stagione, per il serbo un quadriennale alle stesse cifre. Insomma, tutto sembra apparecchiato per la buona conclusione dell'operazione.

I tempi

La partenza dei campionati è ormai imminente: al via della serie A mancano una ventina di giorni, ancor meno all'inizio della Premier League, in campo già dall'11 agosto. Sia Juventus che Chelsea vorrebbero arrivare allo start ufficiale della stagione con l'organico grosso modo già definito ed è per questo motivo che entrambe le società spingono per chiudere l'affare il prima possibile. Deadline, verosimilmente, potrebbe essere già il prossimo fine settimana: per capire i destini di Vlahovic e Lukaku, quindi, basterà forse aspettare ancora pochi giorni.