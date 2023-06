Scontri tra tifosi della Fiorentina e del West Ham: centinaia di feriti, centro di Praga sottosopra

Sono almeno sedici i tifosi della Fiorentina fermati a Praga per la trasferta in vista della finale di Conference League. La polizia ceca sta analizzando le immagini di sorveglianza per capire cosa è avvenuto nell'episodio che ha scatenato le tensioni. Tra i tifosi identificati almeno uno è stato fermato. A quanto si apprende da fonti della polizia ceca, l'ipotesi per gli altri è quella di trasferirli alla fan zone della Fiorentina per assistere alla partita da lì anziché allo stadio.

I video degli scontri a Praga

Nel centro di Praga si assiste a scene da guerriglia urbana. Secondo quanto riportato da un portavoce della polizia locale, alcuni tifosi viola avrebbero preso d'assalto un pub dove si erano radunati degli ultras inglesi. "Gli ultras italiani hanno attaccato gli inglesi in un bar", ha dichiarato. Durante gli scontri ci sarebbero stati dei feriti. I video mostrano immagini violente, con oggetti che volano, anche pesanti, come delle poltrone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polizia è in tenuta antisommossa, nella centrale piazza San Venceslao, cuore della capitale ceca. I poliziotti hanno contenuto e identificato un centinaio di ultras della Fiorentina, ritenuti responsabili dei disordini. La polizia ceca sta analizzando le immagini di sorveglianza per capire cosa è successo.

Sono sedici, secondo quanto ha riferito un portavoce della polizia della Repubblica Ceca, i tifosi della Fiorentina che sono stati fermati dopo gli scontri avvenuti in un bar di via Rytirska, nel centro della città, a pochi passi da piazza San Venceslao. Tre persone sono rimaste ferite. Gli altri componenti del gruppo di tifosi sono stati accompagnati alla fan zone e sono in corso le identificazioni.

Articolo in aggiornamento

Continua a leggere su Today.it