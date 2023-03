Scozia-Spagna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Quella di Hampden Park è probabilmente la sfida più intrigante delle prime di tornate di match proposte dal Girone A, visto che Scozia e Spagna sono due formazioni, per motivi differenti, alla ricerca di un riscatto immediato. La Tartan Army ha interrotto il digiuno di vittorie che si protraeva dallo scorso settembre grazie al 3-0 con Cipro, sebbene il risultato sia restato in bilico fino ad una manciata di minuti dal triplice fischio, ma soprattutto punta al rientro in grande stile nel palcoscenico internazionale dopo l’esclusione dalla fase finale dei Mondiali. Chi in Qatar ci è andata è invece la selezione iberica, ritornata però in patria già agli ottavi di finale dopo la sconfitta ai rigori col Marocco. Il nuovo corso della Furie Rosse è con De la Fuente in panchina e l’assenza completa di campioni del Mondo nel roster (l’ultimo era Sergi Busquets, che ha ufficialmente detto addio alla Roja): la scelta del’usato sicuro ha inizialmente pagato (Nacho Fernandez e Joselu), visto il successo contro la Norvegia nella prima partita delle qualificazioni, sebbene il 3-0 abbia assunto le sembianze di punizione troppo severa per gli scandinavi.

Scozia-Spagna, le scelte di Clarke

Il tecnico della selezione scozzese, a cui la Federazione ha da poco rinnovato il contratto fino al 2026, riproporrà un 3-4-2-1 con Gunn tra i pali, e davanti a lui il terzetto composto dal debuttante Porteous, Hanley e Tierney riciclato come braccetto di sinistra. Sul binario mancino è infatti intoccabile Robertson, mentre sul versante opposto si giocano una maglia da titolare il duttile ambidestro Hickey e Patterson. Nel cuore della mediana si candida ad una maglia da titolare McTominay (autore di una doppietta contro Cipro) con uno tra Jack e McGregor che potrebbe fargli posto. Traffico sulla trequarti dove Christie si gioca con Armstrong il posto al fianco di McGinn, mentre in avanti resta vivo il ballottaggio tra Adams e Dykes per il ruolo di vertice offensivo.

Scozia-Spagna, le scelte di De La Fuente

L’allenatore iberico dovrebbe varare un undici analogo a quello presentato nella sfida inaugurale delle qualificazioni. In porta ci sarà Kepa (anche per via dell’indisponibilità di Unai Simon), protetto da una difesa a quattro composta da Carvajal e Balde esterni e la coppia Nacho Fernández-Laporte al centro. A centrocampo mancherà l’infortunio Pedri, con Rodri nelle vesti di playmaker si candidano come interni Merino e Ceballos oltre a Fabian Ruiz. In avanti reclama spazio Joselu, che come regalo per i suoi 33 anni appena compiuti ha ricevuto la sua prima convocazione con la casacca delle Furie Rosse, ripagando la fiducia con una doppietta in poco più di dieci minuti, sebbene resti Morata il favorito come punta centrale del tridente che prevede Dani Olmo e Gavi come esterni. Tra le soluzioni possibili, il ricorso al 4-2-3-1 con l’utilizzo di Iago Aspas trequartista ed il sacrificio di un mediano.

Scozia-Spagna, le probabili formazioni

Scozia (3-4-2-1): Gunn, Porteous, Hanley, Tierney, Hickey, McTominay, McGregor, Robertson, Armstrong, McGinn, Adams. All. Clarke

Spagna (4-2-3-1): Kepa, Balde, Laporte, Nacho, Carvajal, Rodri, Merino, Dani Olmo, Iago Aspas, Gavi, Morata. All. De la Fuente

Scozia-Spagna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Scozia-Spagna, in programma a Glasgow martedì 28 marzo alle 20.45 ad Hampden Park, sarà trasmessa su Sky, nel canale Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.